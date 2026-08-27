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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.. الملوخية تتراجع 7 جنيهات

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، مع تراجع أسعار عدد كبير من الأصناف الأساسية التي يحرص المواطنون على شرائها يوميًا، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس والبصل والملوخية والفلفل.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار بعض الأصناف، أبرزها البامية والخيار واللفت، وسط استمرار التغيرات اليومية في أسعار الخضروات وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة الأسواق.

أسعار الخضروات المنخفضة

تراجعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية اليوم، وجاءت أبرز الانخفاضات كالتالي:

  • الطماطم: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 14.02 جنيه، بانخفاض قدره 4.80 جنيه.
  • البطاطس: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 16.12 جنيه، متراجعًا بنحو 4.78 جنيه.
  • البصل: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 11.60 جنيه، بانخفاض قدره 2.44 جنيه.
  • الملوخية: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 9.58 جنيه، متراجعًا بنحو 7 جنيهات، لتسجل أكبر انخفاض بين الأصناف الواردة.
  • الكوسة: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 25.28 جنيه، بانخفاض قدره 0.34 جنيه.

تراجع أسعار الفلفل

واصلت أسعار عدد من أنواع الفلفل تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي نحو 16.90 جنيه، بانخفاض قدره 6.21 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الفلفل الحامي نحو 16.83 جنيه، متراجعًا بنحو 7.62 جنيه.

كما انخفض متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى نحو 26.57 جنيه، بتراجع قدره 6.47 جنيه.

انخفاض الباذنجان

شهدت أسعار الباذنجان تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل متوسط سعر كيلو الباذنجان العروس نحو 11.45 جنيه، بانخفاض قدره 6.38 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 10.99 جنيه، متراجعًا بنحو 3.70 جنيه، بينما سجل الباذنجان الأبيض نحو 11.28 جنيه، بانخفاض قدره 6.09 جنيه.

أسعار القلقاس والقرنبيط

سجل متوسط سعر كيلو القلقاس نحو 20.81 جنيه، بانخفاض قدره 4.40 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر وحدة القرنبيط نحو 21.02 جنيه، متراجعًا بنحو 4.60 جنيه.

خضروات ارتفعت أسعارها

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا في أسعارها خلال تعاملات اليوم، وجاءت أبرزها البامية والخيار واللفت.

وسجل متوسط سعر كيلو البامية نحو 59.75 جنيه، بزيادة قدرها 3.20 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الخيار الصوب نحو 22.78 جنيه، مرتفعًا بنحو 1.07 جنيه.

كما سجل متوسط سعر كيلو اللفت نحو 9.11 جنيه، بزيادة قدرها 0.27 جنيه.

وتعكس تحركات أسعار الخضروات اليوم تفاوتًا واضحًا بين الأصناف، مع استمرار تغير الأسعار في الأسواق المحلية وفقًا لحركة المعروض والطلب.

الخضروات اسعار الخضروات الطماطم

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