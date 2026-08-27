يديره خريج تربية..الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتدريب والاستشارات النفسية بمصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق مركز «الإنجليزية للتدريب والاستشارات النفسية» الكائن بشارع بغداد بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، لإدارته بدون ترخيص ومخالفة القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة وإحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي للممارسات المخالفة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن نشاط المنشأة، فوجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة فريقًا تفتيشيًا إلى الموقع. وأسفر التفتيش عن رصد إدارة المنشأة ومزاولتها نشاطًا طبيًا دون التراخيص اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ومزاولة المهن الطبية، كما تم ضبط شخص خريج كلية التربية يدير المركز منتحلًا صفة «طبيب نفسي» وغير حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

تحرير محضر إثبات حالة بانتحال صفة الطبيب

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه عقب انتهاء أعمال التفتيش جرى تحرير محضر إثبات حالة بانتحال صفة الطبيب وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وتنفيذ قرار الغلق الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تُدار بالمخالفة للقانون أو تمارس نشاطها دون ترخيص، وأن الحملات الرقابية المكثفة مستمرة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية صحة المواطنين.