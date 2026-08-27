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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه.. لي أوتو L9 إم دونج فنج 008 موديل 2026

لي أوتو L9 و دونج فنج 008 في مصر
لي أوتو L9 و دونج فنج 008 في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لي أوتو L9 ودونج فنج 008 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 272 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 34.3 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 950 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ لي أوتو L9 موديل 2026

لي أوتو L9 موديل 2026

تمتلك سيارة لي أوتو L9 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لي أوتو L9 موديل 2026

لي أوتو L9 موديل 2026

تستمد سيارة لي أوتو L9 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 330 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وعزم دوران 620 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 52.3 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لي أوتو L9 موديل 2026

لي أوتو L9 موديل 2026

يبلغ سعر سيارة لي أوتو L9 موديل 2026 في سوق السيارات المصري 4 مليون و و 350 ألف جنيه .

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