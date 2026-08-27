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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: المرحلة المقبلة تتطلب نتائج يشعر بها المواطن في حياته

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل مهمة تعكس حرص الدولة على مواصلة مسار الإصلاح والتنمية، مع وضع المواطن واحتياجاته في مقدمة الأولويات.

متابعة أداء مؤسسات الدولة

وأوضحت أن تأكيد الرئيس على أهمية متابعة أداء مؤسسات الدولة وقياس أثر السياسات والإجراءات على حياة المواطنين يؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الجاد، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأضافت شيرين صبري أن حديث الرئيس عن احترام حقوق المواطنين والتعامل الجاد مع ملفات تمس حياتهم، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، يمثل رسالة واضحة لكل مسؤول بضرورة تحمل مسؤولياته ومتابعة الملفات على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالإجراءات المكتبية.

 الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأشارت إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل مناسبة لاستلهام قيم العمل والإتقان والرحمة والعدل وحسن التعامل، مؤكدة أن هذه القيم يجب أن تنعكس على أداء المؤسسات والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يكون المسؤول قريبًا من الناس ومدركًا لتحدياتهم.

واختتمت النائبة شيرين صبري بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكامل جهود الدولة والمجتمع، وتعزيز الوعي، ومواجهة الشائعات بالمعلومات الدقيقة، مع استمرار الحوار والاستماع إلى المواطنين، بما يدعم الثقة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة.

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