الرئيس السيسي يكرم الدكتورة آمال إسماعيل بعد حصولها على الدكتوراه في الثمانينيات من عمرها

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة آمال إسماعيل، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، أمس الأربعاء، تقديرًا لنموذجها الملهم في مواصلة طلب العلم، بعدما حصلت على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، وهي في الثمانينيات من عمرها، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وقالت الدكتورة آمال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية اليوم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، إن لحظة تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لحظة مميزة بالنسبة لها، معربة عن تقديرها للرئيس وداعية له.

وأكدت أن حصولها على الدكتوراه جاء بعد رحلة من الدراسة والبحث، مشيرة إلى أن ما وصلت إليه كان بفضل الله، وأنها ترى أن من يقف على باب الله لا يُرد.

وأوضحت الدكتورة آمال إسماعيل أن الدافع الأساسي وراء مواصلة الدراسة كان حب العلم وحب البلد، مؤكدة أن "ما فيش مستحيل"، وأن الإرادة يمكن أن تدفع الإنسان إلى مواصلة طريقه مهما كان عمره.