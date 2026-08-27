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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس ينتصر للمواطنين فى مواجهة المطورين العقاريين غير الملتزمين

النائب محمد المنزلاوي
النائب محمد المنزلاوي

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل واضحة تتجاوز إطار المناسبة الدينية، لتؤكد أن بناء الدولة يرتبط ببناء الإنسان، وأن نجاح السياسات العامة يقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين وحماية حقوقهم والاستجابة لمشكلاتهم اليومية.

 

ترسيخ ثقافة المصارحة

وقال المنزلاوي إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل يتضمن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وحجم ما تم إنفاقه والنتائج التي تحققت، يعكس توجهًا مهمًا نحو ترسيخ ثقافة المصارحة، وإتاحة المعلومات أمام المواطنين، بما يسمح بتقييم موضوعي لمسيرة الدولة، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن دعوة الرئيس إلى فتح نقاش مجتمعي يضم المتخصصين والمفكرين وأساتذة الجامعات والمواطنين، تؤكد أن الوعي أصبح عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المعلومات الدقيقة والحوار المسؤول يمثلان أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك.

 

توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

وأشار المنزلاوي إلى أن توجيهات الرئيس المتعلقة بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في المنافذ الحكومية، تستهدف الوصول إلى المواطن بصورة مباشرة، وتوفير بدائل حقيقية أمامه، والحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تزيد من الأعباء المعيشية.

وأوضح أن ملف الكهرباء يمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس بمراجعة الفواتير والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تيسير سداد المتأخرات، يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويستجيب لشكاوى المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.

وذكر المنزلاوي أن توجيهات الرئيس بشأن القطاع العقاري تحمل رسالة مهمة بضرورة حماية أموال المواطنين وضمان احترام التعاقدات، مؤكدًا أن التزام المطورين بمواعيد التسليم وتنفيذ المرافق والبنية الأساسية ليس مجرد التزام قانوني، وإنما عنصر أساسي لاستعادة الثقة في السوق العقارية وحماية الأسر التي تستثمر مدخراتها في شراء الوحدات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن استكمال مشروعات النقل الجماعي ورفع كفاءة الطرق، بالتوازي مع تكثيف الحملات المرورية، موضحًا أن تطوير البنية الأساسية يجب أن يصاحبه انضباط على الطرق، لأن الهدف النهائي هو تقليل الحوادث وحماية الأرواح وتوفير وسائل انتقال أكثر كفاءة وأمانًا.

وشدد المنزلاوي على أن توجيه المحافظين ووزارة التنمية المحلية بالنزول إلى الشارع والاستماع للمواطنين يمثل تحولًا مهمًا من الإدارة المكتبية إلى المتابعة الميدانية، مؤكدًا أن كثيرًا من المشكلات لا تظهر حقيقتها إلا من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم الفعلية.

وأكد أن تأكيد الرئيس على سيادة القانون ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يعبث بمقدرات الدولة يرسخ قاعدة أساسية مفادها أن حماية المواطن لا تنفصل عن حماية مؤسسات الدولة، وأن مواجهة الفساد والتقصير تتطلب تطبيق القانون بعدالة وحسم على الجميع.

واختتم النائب محمد المنزلاوي بالتأكيد على أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس هي ضرورة تحويل القيم إلى ممارسة، والتوجيهات إلى نتائج، والمشروعات إلى أثر ملموس في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والوعي والانضباط، مع استمرار المتابعة وقياس النتائج لضمان وصول ثمار التنمية إلى المواطن في مختلف المحافظات.

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