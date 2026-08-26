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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة رسلان: تكريم علماء الأزهر في احتفالية المولد النبوي يعكس قيمة القدوة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف على تكريم عدد من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف والنابهين، في احتفالية أُقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع جوهر نبيل وأحمد دياب، خلال التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه خلال الاحتفالية رسائل بالغة الأهمية إلى المصريين وغير المصريين، وإلى مختلف الفئات والأعمار، مؤكدًا أن تكريم العلماء والنابهين يحمل رسالة واضحة حول أهمية العلم والاجتهاد والتميز.

وأضاف أن الأزهر الشريف يبرز من خلال هذه النماذج معنى القدوة الحقيقية، ويقدم للمجتمع نماذج مضيئة يمكن للشباب والأجيال الجديدة الاقتداء بها.

آمال إسماعيل نموذج للقدوة والإصرار

وأشار الدكتور أسامة رسلان إلى أن القدوة العلمية الحقيقية تتمثل في الشخص الذي يخلص في عمله ويواصل مسيرته رغم التحديات، مستشهدًا بالدكتورة آمال إسماعيل، التي واجهت مرض السرطان وحاربته، وتمكنت من الحصول على درجة الدكتوراه وهي في سن 83 عامًا.

وأكد أن تكريم مثل هذه النماذج لا يرتبط فقط بالإنجاز العلمي، وإنما يعكس أيضًا قيم الإصرار والعزيمة والقدرة على مواصلة الطريق مهما كانت الصعوبات.

تكريم شخصيات من خارج مصر يؤكد مكانة الأزهر

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن تكريم عدد من الشخصيات من خارج مصر خلال الاحتفالية يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر والأزهر الشريف على المستوى الدولي، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حاضرة بقوة باعتبارها منارة للعلم والفكر المستنير.

وقال إن العالم يرسل عشرات الآلاف من أبنائه إلى مصر من أجل التعلم والدراسة في الأزهر الشريف، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في المؤسسة الأزهرية ودورها العلمي والديني.

مصر تواصل تصدير الخطاب الديني المستنير

وأكد رسلان أن مصر تمتلك رصيدًا مهمًا للغاية في مجال نشر الفكر المستنير على مستوى العالم، مشيرًا إلى استمرار المبادرات والآليات الوطنية التي تستهدف مخاطبة مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تعمل من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج على ترسيخ القيم الحميدة، إلى جانب التعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم.

الأزهر منارة علمية تخاطب العالم

وشدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف على استمرار مصر في تقديم الخطاب الديني المستنير إلى الداخل والخارج، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل أحد أهم أركان القوة الناعمة المصرية، من خلال دوره العلمي والديني الممتد.

وأضاف أن الأزهر، باعتباره من أقدم المؤسسات التعليمية والدينية في العالم، يواصل أداء رسالته في نشر العلم والفكر المستنير، والتواصل مع مختلف الشعوب والفئات، بما يعزز حضور مصر ورسالتها الدينية المعتدلة على المستوى الدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المولد النبوي الشريف الأزهر الشريف

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