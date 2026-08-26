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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أعلافنا نباتية 100%.. ثروت الزيني: قطاع الدواجن في مصر آمن تماما من السالمونيلا

دواجن
دواجن
محمود زيدان

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المنتجات الداجنة والبيض في السوق المصرية تتمتع بأعلى مستويات الأمان والسلامة الصحية.

وأوضح «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن ما شهدته بعض الدول كالولايات المتحدة وإنجلترا من إصابات بميكروب «السالمونيلا» يعود بالأساس إلى استخدام إضافات ومصادر حيوانية في أعلاف الدواجن لديهم، لافتًا إلى أن هذا أمر مسموح به في تلك الدول على عكس المعايير الصارمة المطبقة في مصر.

وأشار «الزيني» إلى أن مصر تعتمد منذ عشرات السنين على صناعة أعلاف نباتية بنسبة 100% خالية تماماً من أي مكونات أو مصادر حيوانية، مما يمنع الأسباب الرئيسية لتكون وانتشار ميكروب السالمونيلا المتأتي من التلوث الحيواني. 

وأكد أن البكتيريا بوجه عام تتميز بضعف مقاومتها للحرارة كونها تموت عند التعرض لدرجات حرارة متوسطة أثناء الطهي، فضلاً عن أن أعراض التسمم بالسالمونيلا تكون واضحة وفورية على شكل قيء وإسهال، وهو ما لم تسجله المزارع المصرية طوال عقود بفضل منظومة التغذية الآمنة.

ثروت الزيني الدواجن الثروة الداجنة السالمونيلا البيض

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