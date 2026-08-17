قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الظلام يضرب غرب ليبيا بعد انهيار شبكة الكهرباء
أيمن يونس: بلاش ننفخ حمزة عبد الكريم
هل تُغني الصدقة والصيام عن الصلاة الفائتة؟
سماع الشهود في محاكمة 42 متهما في قضية خلية داعش المرج.. اليوم
سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط
اندلاع حريق بمحلات أدوات مدرسية في قنا
استعرضوا بالموتوسيكلات وعرضوا حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تضبط 12 قائد دراجة نارية في البحيرة
ترامب يعود إلى ملف سد النهضة.. أمريكا تعرض استئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا
ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأطراف الصناعية بالأزبكية.. ومصادرة 3150 قطعة
نائبة أمريكية سابقة تحذر: واشنطن تبحث استخدام السلاح النووي ضد إيران
في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار
نائبة وزير الخارجية الهندي: مصر أم الدنيا.. وطبيعي استهل جولتي بالمنطقة من القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكيلو يخسر 20 جنيهًا.. لماذا انهارت أسعار الدواجن؟ .. الاتحاد يكشف السر

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تمر حاليًا بمرحلة شديدة الصعوبة، في ظل استمرار معاناة المربين والمنتجين وتراجع أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج، محذرًا من أن استمرار الخسائر قد يدفع أعدادًا كبيرة من المربين إلى الخروج من السوق، بما يهدد استقرار الصناعة وسلسلة الإنتاج بالكامل.

تكلفة الإنتاج تتجاوز أسعار البيع

وأوضح الزيني خلال تصريحات لـ "صدي البلد"  أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تتراوح حاليًا بين 70 و75 جنيهًا، في حين تدور أسعار البيع من المزرعة حول 55 إلى 60 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعني تعرض المربين لخسائر متواصلة للشهر الرابع والخامس على التوالي.

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن استمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل ضغطًا كبيرًا على المنتجين، خاصة مع ارتفاع حجم الاستثمارات والتكاليف المرتبطة بالإنتاج، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي لفترة أطول سيكون له تأثير مباشر على استدامة القطاع.

زيادة الإنتاج دون منافذ تصريف

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن زيادة الإنتاج بنسب تصل إلى 25% خلال الفترة الماضية، دون وجود خطة متكاملة للتعامل مع الفائض وتوفير منافذ كافية لتصريفه أو تخزينه، أسهمت في زيادة المعروض بصورة تفوق قدرة السوق على الاستيعاب، وهو ما انعكس على الأسعار.

وشدد على ضرورة وجود خطة واضحة تجمع مختلف الجهات المعنية بالقطاع، وتحدد آليات التعامل مع الإنتاج في أوقات زيادة المعروض، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.

سعر الدواجن

سحب الفائض وتخزينه ضرورة عاجلة

وطالب الزيني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل السريع لسحب جزء من فائض الإنتاج، وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ويمنع انهيار الأسعار إلى مستويات تضر بالمربين والمنتجين.

وأوضح أن التعامل مع الفائض من خلال آلية منظمة يمكن أن يمثل أحد الحلول العملية للأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.

طرح الدواجن والبيض على بطاقات التموين

وأيد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مؤكدًا أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن الاستفادة منها مجددًا في مواجهة الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يحقق هدفين في الوقت نفسه؛ الأول توفير مصدر بروتين حيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، والثاني المساهمة في سحب جانب من المعروض وحماية المنتجين من استمرار الخسائر.

التصدير ليس حلًا فوريًا للأزمة

وحول إمكانية الاعتماد على التصدير للتخلص من فائض الإنتاج، أكد الزيني أن التصدير يمثل هدفًا مهمًا لصناعة الدواجن المصرية، لكنه ليس حلًا عاجلًا للأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق الخارجية يحتاج إلى إجراءات وتجهيزات ووقت، فضلًا عن المنافسة القوية في الأسواق المستهدفة.

وأوضح أن حجم الصادرات الحالية لا يزال محدودًا مقارنة بإجمالي الإنتاج، ولا يتجاوز نحو 1%، لافتًا إلى قوة المنافسة في عدد من الأسواق، خاصة من جانب المنتج التركي في دول الخليج.

تحذير من تداعيات استمرار الخسائر

وحذر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن من أن استمرار الخسائر لفترة طويلة لن يقتصر تأثيره على المربين فقط، وإنما سيمتد إلى مختلف حلقات صناعة الدواجن، بدءًا من قطاع الأمهات والجدود، مرورًا بالتفريخ والتسمين، وصولًا إلى صناعة الأعلاف والبيض.

وشدد الزيني على ضرورة التحرك العاجل واتخاذ قرارات تنفيذية واضحة للحفاظ على استثمارات القطاع والعمالة المرتبطة به، مؤكدًا أن صناعة الدواجن تمثل أحد أهم مصادر البروتين الحيواني للمواطنين، وأن الحفاظ على استقرارها يتطلب تدخلات سريعة تضمن استمرار الإنتاج وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.

الدواجن أسعار الدواجن أزمة الدواجن اعدام الكتاكيت البيض أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

ترشيحاتنا

18 كلمة تتسابق الملائكة على كتابتها أيهم يصعد بها إلى السماء

18 كلمة تتسابق الملائكة على كتابتها.. داوم على ترديدها

النبي محمد

أحمد الرخ: هذا الشهر لا يفرح به إلا من أحب النبي

المولد النبوي

كيف نحتفل بمولد النبي؟.. أسامة الجندي يجيب

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد