قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيجسيث و"فحص التستوستيرون".. هل تكفي المكملات لحل أزمة حاملة الطائرات "لينكولن"؟
7 شروط للقبول.. ترشيح 15 معلما شابا من كل مديرية لمبادرة 1000 مدير مدرسة
الأندية والاتحادات القارية تدخل سباق النفوذ.. من يملك مفاتيح فيفا بعد إنفانتينو؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله
هل ترتفع مجددا؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
طقس اليوم الأحد.. استمرارالأجواء شديدة الحرارة نهاراً ورطبة ليلاً بجميع المحافظات
بعد ظهوره الأول .. إعلامي: محمد صلاح فارق عن كل لاعبي طرابزون سبور
كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها
الدواجن بـ59 جنيهًا والتكلفة 75.. تحذير خطير من انهيار المنتجين
سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه | فيديو
موعد مباراة ليفربول وكومو الودية .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواجن بـ59 جنيهًا والتكلفة 75.. تحذير خطير من انهيار المنتجين

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

يواجه قطاع الدواجن تحديات متزايدة، في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، ما يضع المنتجين، وخاصة صغار المربين، أمام خسائر متواصلة تهدد رؤوس أموالهم واستمرارهم في السوق. 

وبينما يسعى المنتجون لتحقيق هامش ربح عادل، تتزايد المطالب بتفعيل الرقابة وتنظيم حلقات التداول وحماية الصناعة من الخروج التدريجي للمنتجين.

الكيلو بـ 59 جنيهًا

الدواجن
الدواجن 

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن في المزرعة تصل إلى 75 جنيهًا، في حين يتم البيع بأسعار متدنية تصل إلى 59 جنيهًا، ما يعني تكبد المنتجين خسائر فادحة ومستمرة منذ أشهر.

الدواجن
الدواجن 

وأوضح أن استمرار هذه الخسائر يهدد باستنزاف رؤوس أموال المنتجين، خاصة صغار المربين الذين يمثلون النسبة الأكبر من حجم القطاع، محذرًا من تعرضهم لخطر الإفلاس والخروج النهائي من منظومة الإنتاج.

 سعر المزرعة والمستهلك

 

أسعار الدواجن والبيض
الدواجن 

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في الفجوة السعرية الكبيرة بين سعر الدواجن داخل المزرعة والسعر الذي تصل به إلى المستهلك النهائي، مؤكدًا أن هذه الفجوة ترجع في جانب كبير منها إلى غياب الرقابة الفعالة على الحلقات الوسيطة وتدخل السماسرة بعيدًا عن أطر تنظيمية واضحة.

  بورصة الدواجن

الدواجن

وشدد رئيس شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل بورصة الدواجن وربط البورصة الرئيسية بالبورصات الفرعية، إلى جانب إلزام السماسرة باستخراج سجلات تجارية وبطاقات ضريبية، لإخضاع جميع حلقات التداول للمنظومة الرسمية.

وأكد أهمية وضع معادلة سعرية متكاملة تراعي أسعار الأعلاف والكتاكيت والأدوية البيطرية وتكاليف الإنتاج، بما يضمن حصول المنتج على هامش ربح عادل، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائي

 

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء
الدواجن 

وأكد أن قطاع الدواجن يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الزراعي والحيواني في مصر، نظرًا لدوره في توفير نسبة كبيرة من احتياجات المواطنين من البروتين، فضلًا عن توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

مطالب بفتح أسواق تصديرية جديدة

 

وطالب عبد العزيز السيد بسرعة تحرك الجهات المعنية لتفعيل آليات الرقابة وتنظيم السوق، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن دعم المنتجين وإرساء قواعد واضحة للتداول أصبحا ضرورة للحفاظ على صناعة الدواجن وحمايتها من شبح الانهيار.

الدواجن المنتجين شعبة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

خطوط المحمول

«خطوط باسمك من غير علمك؟».. تنظيم الاتصالات يكشف طريقة إيقافها فورا

ترشيحاتنا

رئيس إندونيسيا

رئيس إندونيسيا يرسل 50 ألف طرد مساعدات للمتضررين من زلزال إيست نوسا تينجارا

الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان الشمال من نشاط عسكري مكثف خلال الليل

فيضانات في إسرائيل

«إل نينيو» يقلب صيف إسرائيل رأسًا على عقب.. أمطار تاريخية وفيضانات تهدد مناطق واسعة

بالصور

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد