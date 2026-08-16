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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موجز الرياضة| الأهلي يضم توفيق محمد.. وحمزة في قائمة برشلونة وظهور صلاح مع طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

شهدت الساحة الرياضية، امس، عددًا من الأحداث والقرارات المهمة على المستويين المحلي والعالمي، مع تحركات قوية في سوق الانتقالات، إلى جانب أخبار الأهلي والزمالك ومجموعة من أبرز الأندية الأوروبية.

أحمد نذير بن بو علي إلى بيراميدز

كشف مصدر خاص عن إتمام نادي بيراميدز اتفاقه لضم أحمد نذير بن بو علي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

إبراهيم عادل ينتقل إلى المقاولون العرب

وأتم إبراهيم عادل، لاعب الأهلي، اتفاقه للانتقال إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

عمر كمال ينتقل إلى المقاولون العرب

كما أتم عمر كمال اتفاقه مع المقاولون العرب للانتقال إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، ضمن خطة النادي لتدعيم قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد.

حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة

وتواجد حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة بازل السويسري وديًا غدًا، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، لتتواصل رحلة اللاعب الشاب مع النادي الإسباني.

الأهلي يعلن ضم توفيق محمد

وأعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع توفيق محمد لمدة 5 مواسم، ضمن خطة إدارة القلعة الحمراء لتدعيم الفريق بعناصر شابة خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، منح حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، على أن يستأنف الفريق تحضيراته وفق البرنامج المحدد للموسم الجديد.

برنامج خاص لعبد الله السعيد وشيكو بانزا في الزمالك

وفي الزمالك، خضع الثنائي عبد الله السعيد وشيكو بانزا لبرنامج تدريبي خاص خلال مران الفريق، ضمن استعدادات القلعة البيضاء للموسم الجديد.

علي سليمان ينضم إلى المصري

وأعلن نادي المصري انضمام علي سليمان إلى صفوفه قادمًا من كهرباء الإسماعيلية، في إطار تدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

باريس سان جيرمان يواصل تدعيم صفوفه

وعلى الصعيد الأوروبي، أعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع فيران توريس قادمًا من برشلونة، كما أعلن النادي الفرنسي ضم البلجيكي ميكا جودتس، ضمن تحركاته لتدعيم صفوف الفريق.

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع كريستيان روميرو

وأعلن أتلتيكو مدريد تعاقده مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو قادمًا من توتنهام، ليواصل النادي الإسباني تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

إنتر ميلان يضم جيد سبينس

كما أعلن إنتر ميلان تعاقده مع جيد سبينس قادمًا من توتنهام، في صفقة جديدة للنادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ظهور صلاح الأول مع طرابزون

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