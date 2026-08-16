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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار «لالا» يضرب ولاية هاواي الأمريكية.. وانقطاع الكهرباء عن حوالي 80 ألف شخص

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

ضرب إعصار «لالا» ولاية هاواي الأمريكية، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات عاجلة من فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية قد تهدد حياة السكان في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وبحسب شبكة «سي بي إس»، اشتد النظام الجوي ليتحول إلى إعصار، مع وصول سرعة الرياح القصوى إلى نحو 130 كيلومتراً في الساعة، متجاوزة الحد البالغ 119 كيلومتراً في الساعة الذي يصنف عنده النظام عاصفةً إعصارية.

ودعا حاكم هاواي، جوش غرين، السكان إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة، قائلاً في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «يجب على الناس الاحتماء الآن»، في ظل استمرار الظروف الجوية القاسية.

وتسبّبت العاصفة في اضطرابات واسعة بخدمات الكهرباء، حيث انقطع التيار عن نحو 76 ألف شخص في أنحاء من هاواي، بالتزامن مع سقوط أشجار وتضرر خطوط الكهرباء في عدد من المناطق.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في الولاية إنها تلقت بلاغات متعددة بشأن سقوط الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء، داعية السكان إلى البقاء داخل منازلهم وتجنب التنقل غير الضروري، خصوصاً في المناطق التي تشهد رياحاً قوية أو أمطاراً كثيفة.

إعصار «لالا» ولاية هاواي الأمريكية إعصار «لالا» ولاية هاواي الأمريكية فيضانات مفاجئة انزلاقات طينية

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