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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر..سيارات محمد رمضان بالملايين في حفلة الساحل ‏..ريفويلتو SV الأسرع في تاريخ لامبورجيني

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بقوة 141 حصانًا.. فورد تطرح ترانزيت كاستم 2027 الخدمية
قدمت فورد الأمريكية العديد من السيارات والمركبات المخصصة للاستخدامات المختلفة، ومن بين هذه الطرازات هي الفئة التجارية، وتأتي ترانزيت كاستم 2027 المطروحة عالميًا كنسخة تنتمي إلى فئة الفان التجاري متوسطة الحجم، مع محرك ديزل تيربو وباقة من التجهيزات.

الوحيدة في العالم.. فيراري تكشف عن إصدار CZ26 الخاص | صور
كشفت فيراري الإيطالية عن إصدار CZ26 المصمم خصيصًا لأحد عملائها في الولايات المتحدة، ليكون هذا الطراز نسخة وحيدة من نوعها على مستوى العالم. 

ريفان تقدم R1 موديل 2027 بهذ المواصفات.. وماذا عن السعر؟
تأسست شركة ريفيان عام 2009 على يد روبرت جوزيف سكارينج، وبدأت نشاطها في تطوير السيارات الكهربائية قبل أن تنتقل إلى مرحلة الإنتاج التجاري وتطرح طرازاتها عالميًا.

أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو في السوق المصري.. اعرف الأسعار
يضم السوق المصري الكثير من السيارات الكهربائية، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، مع تنوع الأسعار أيضًا.

كيا تاسمان X-PRO PLUS بقوة 281 حصانا.. كم سعر البيك أب الكورية؟
تقدم كيا تاسمان نفسها كواحدة من أبرز سيارات البيك أب التابعة للعلامة الكورية، وتأتي X-PRO PLUS كإحدى الفئات مرتفعة التجهيزات ضمن هذه السيارة، وتجمع هذه النسخة بين محرك البنزين التيربو ونظام الدفع الرباعي، إلى جانب تجهيزات تقنية داخل المقصورة، بينما يصل سعرها في السوق السعودي إلى 210,478 ريالًا.

ريفويلتو SV الجديدة.. أسرع سيارة في تاريخ لامبورجيني
كشفت لامبورجيني عن ريفويلتو SV الجديدة خلال أسبوع مونتيري للسيارات، لتقدم نسخة أكثر تركيزًا على الأداء من ريفويلتو، مع تطويرات شملت منظومة الحركة ونظام التعليق وقدرات السيارة الديناميكية، مع إنتاج محدود، مما يجعلها النسخة الأسرع في تاريخ العلامة.

سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي
تواصل ساوايست الصينية تقديم طرازاتها في سوق السيارات السعودي، ومن بينها S09 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميم مخصص للاستخدام العائلي وقدرة على استيعاب سبعة ركاب. 

طلع بيهم المسرح.. سر سيارات محمد رمضان بالملايين في حفلة الساحل ‏
أثار حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، الذي أقيم أمس، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب أجواء الحفل والعروض التي قدمها، أو بسبب السيارات الفارهة والرياضية التي ظهرت في محيطه.

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