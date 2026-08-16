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موعد مباراة ليفربول وكومو الودية .. والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وكومو الودية .. والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة ودية جديدة أمام كومو الإيطالي، مساء اليوم الأحد، في إطار تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد 2026-2027، وسط رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويتولى أندوني إيراولا القيادة الفنية لفريق ليفربول، بعدما خلف الهولندي آرني سلوت في منصب المدير الفني، عقب قرار إدارة النادي بإقالة الأخير نتيجة تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الماضي.

نتائج ليفربول في فترة الإعداد

وخاض ليفربول عددًا من المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد، حيث استهل تحضيراته بالفوز على سندرلاند بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق انتصارًا على ريكسهام بهدف دون رد.

وواصل الفريق نتائجه الإيجابية بعدما تغلب على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى في فترة الإعداد أمام موناكو الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل الجهاز الفني لليفربول في تحقيق استفادة فنية كبيرة من مواجهة كومو، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنح اللاعبين فرصة أخيرة لإثبات جاهزيتهم قبل بداية المنافسات الرسمية.

موعد انطلاق مباراة ليفربول وكومو

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مواجهة أمام كومو في الواحدة والنصف ظهرًا، خلف الأبواب المغلقة، دون نقل تلفزيوني، على أن يخوض الفريق مباراة أخرى في الثامنة مساءً.

وتنطلق المباراة الودية التي ستقام في الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إطار المرحلة الأخيرة من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكومو

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة ليفربول وكومو الودية عبر قناة أون سبورت بلس، لتتيح للجماهير متابعة المواجهة المرتقبة بين الفريق الإنجليزي ونظيره الإيطالي.

ويفتتح ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، الموافق الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، عندما يحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، في أول اختبار رسمي للفريق بالموسم الجديد.

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