رئيس شركة أمازون يستحوذ على حصة استثمارية في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، استحواذ جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة "أمازون"، على حصة استثمارية في النادي، كما وسينضم الملياردير الأمريكي إلى أوميت بهاتيا، الرئيس التنفيذي السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، وذلك تحت مظلة تحالف "1892 القابضة الاستثمارية".

وكشفت تقارير أن" الملياردير البريطاني الهندي بهاتيا سيتولى بموجب هذه الصفقة منصب نائب رئيس نادي ليفربول".

وسيقوم التحالف الجديد، الذي يضم إلى جانب بيزوس الملياردير إدواردو سافرين الشريك المؤسس لشبكة "فيسبوك"، بشراء ثلث أسهم النادي الإنجليزي.

وجاء في البيان الرسمي لليفربول: "يهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى دعم طموحات النمو للريدز على المدى الطويل، عبر توحيد جهود نخبة من الخبراء في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا والاستثمار عالميًا".

بيان ليفربول

وأضاف البيان: "سيعمل شركاء التحالف جنبًا إلى جنب مع مجموعة FSG والإدارة التنفيذية للنادي لتقييم الفرص التي تعزز أهداف ليفربول داخل الملعب وخارجه، مع احتفاظ مجموعة FSG بالملكية الكبرى والإدارة التشغيلية للنادي".

وقال مايك جوردون، رئيس مجموعة "FSG": "لطالما بُني ليفربول على التفكير لما هو أبعد من موسم واحد، هذا النهج يواصل جذب اهتمام كبار المستثمرين وقادة الأعمال حول العالم، لقد اتضح لنا أن أوميت والتحالف يشاركوننا الفلسفة ذاتها، ونحن نتطلع للعمل معًا".

من جانبه، صرّح أوميت بهاتيا نيابة عن تحالف "1892 القابضة": "نحن فخورون للغاية بالاستثمار في ليفربول إلى جانب مجموعة فينواي، نحمل أقصى درجات الاحترام والتقدير لما حققوه في آنفيلد، والتواجد كشركاء في نادٍ بهذه المكانة لهو شرف كبير بالنسبة لنا".