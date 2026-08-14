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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تخفيفا للأعباء.. بدء استخراج اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب بجميع الخطوط للعام الدراسي الجديد

اشتراكات مترو الأنفاق
اشتراكات مترو الأنفاق
خالد يوسف

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتنسيق مع الشركة المشغلة للخط الثالث، عن بدء تنفيذ خطة خدمية متكاملة وموسعة لتسهيل استخراج اشتراكات الطلاب المخفضة عبر شبكة محطات المترو بمختلف الخطوط، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، وتوفير وسائل تنقل آمنة وسريعة ومريحة لجموع الدارسين، مع اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لمنع التكدس وتوفير خدمات سريعة ومتميزة طوال فترة التقديم.

تسهيلات لاشتراكات المترو لطلاب المدارس والجامعات

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعليمات حازمة ومشددة لإدارات وشركات تشغيل خطوط المترو الثلاثة، بضرورة تقديم أعلى مستويات الخدمة والتيسير الكامل على الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في إصدار أو تجديد الاشتراكات المخفضة، لتوفير سبل الراحة والتيسير على طلاب المدارس والجامعات.

وشددت وزارة النقل على أهمية تنظيم حركة الدخول والخروج داخل المحطات وتوفير منافذ إضافية لتسليم الاستمارات واستلام الكروت الذكية، وذلك للحد من التزاحم وتقليل زمن الانتظار أمام مكاتب الاشتراكات، مع تقديم كافة التسهيلات لكبار السن والطلاب الذوي الهمم.

استراتيجية شاملة لمنع التكدس وتحسين كفاءة الخدمة

أوضحت الوزارة أن الخطة التنظيمية للعام الدراسي الجديد لا تقتصر فقط على تقديم تخفيضات مالية كبرى تناسب ميزانية الأسرة المصرية، بل تمتد لتشمل الجانب التنظيمي واللوجستي بهدف تقديم خدمات متميزة وسريعة دون إهدار لوقت الطلاب.

وشملت الإجراءات المستحدثة، ما يلي:

ـ زيادة منافذ التوزيع: 

تم فتح وتجهيز مكاتب الاشتراكات المنتشرة في جميع محطات الخطوط الثلاثة، مع تخصيص فرق عمل مدربة للتعامل الفوري مع الكثافات الطلابية المتوقعة خلال الأيام الأولى للعام الدراسي.

ـ تمديد ساعات العمل:

العمل بداخل مكاتب الاشتراكات لفترات زمنية أطول، تشمل أحياناً أيام العطلات الرسمية والأسبوعية قبيل وخلال ذروة التقديم، لضمان استيعاب كل الطلبات المقدمة من المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

ـ توفير التسهيلات التكنولوجية:

اعتماد آليات رقمية حديثة في مراجعة البيانات واستخراج البطاقات الذكية، مما يقلل من فترة الانتظار داخل المحطات ويسرع وتيرة إصدار الاشتراكات.

طرح استمارات الاشتراكات للطلاب خلال الأيام المقبلة

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، عن الاستعداد لطرح استمارات الاشتراكات المخصصة للطلاب عبر جميع شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات الموزعة على محطات الخط الثالث، وذلك خلال الأسبوعين القادمين لاستيعاب الإقبال المتزايد.

وللحصول على الاشتراك المخفض الذي يوفر نسبة خصم كبيرة تصل إلى أكثر من 90% مقارنة بتذاكر الرحلة الواحدة، يتوجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

- الحصول على استمارة اشتراك الطلاب من أقرب مكتب اشتراكات بالمحطة.

-كتابة البيانات الشخصية بدقة وتثبيت الصور الشخصية، ثم اعتماد الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة، المعهد، أو الكلية التابع لها الطالب.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد «لمن هم دون 16 عامًا»، بالإضافة إلى صورة كارنيه العام الدراسي الجديد أو إشعار التسديد.

- تقديم الملف وسداد الرسوم المقررة بمكتب الاشتراكات ليتم إصدار الكارت الذكي فورًا. 

خطوات استخراج الاشتراك والوثائق المطلوبة

لتسهيل المهمة على الطلاب وأولياء الأمور وضمان إنجاز الإجراءات من أول زيارة للمكتب، حددت إدارة المترو الخطوات والوثائق الرسمية اللازمة لاستخراج الاشتراك، والتي تتمثل في النقاط التالية:

ـ شراء استمارة الطلب:

التوجه إلى أي مكتب اشتراكات بالمحطات الرئيسية لشراء استمارة طلب الاشتراك المخصصة للطلاب (وتختلف فئاتها بحسب المرحلة التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات).

ـ اعتماد الاستمارة: 

ختم استمارة الاشتراك من شؤون الطلاب بالمدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب، مع إرفاق صورة ختم شعار الجمهورية على الصورة الشخصية الملصقة بالاستمارة.

المستندات المطلوبة

ـ إرفاق صورتين شخصيتين حديثتين للطالب مقاس 4 في 6.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للطلاب الصغار.

ـ إرفاق صورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية أو كارنيه سالك الصلاحية للعام الدراسي الحالي 2026-2027.

ـ ملء البيانات: استيفاء كل بيانات الطالب بدقة (الاسم، المرحلة التعليمية، محطة القيام ومحطة الوصول، عدد المراحل أو المحطات المطلوبة).

رسائل توعوية لجمهور الركاب والطلاب

​ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، جموع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بتقديم الأوراق الرسمية السليمة والمستوفاة للشروط فور بدء الإعلان، تجنبًا للازدحام في أوقات الذروة. 

كما أكدت على جاهزية فرق الطوارئ وخدمة العملاء المنتشرة بالمحطات لتقديم الدعم الفني والإجابة على كافة استفسارات الركاب، مؤكدة أن شبكة مترو الأنفاق تظل دائمًا الشريان الرئيسي الآمن والنبض الفاعل لتنقلات المواطنين في العاصمة وضواحيها.

تخفيفاً للأعباء استخراج اشتراكات مترو الأنفاق شبكة محطات المترو الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وزارة النقل

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