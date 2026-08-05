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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إبهار جمهور المترو بعروض الأراجوز والكورال الغنائي داخل محطة السيدة زينب

محطات المترو
محطات المترو
حسام الفقي

في إطار التعاون المثمر بين وزارة النقل ووزارة الثقافة، وحرصًا على نشر البهجة وإدخال السرور إلى قلوب الأطفال، خاصة أطفال المستشفيات، شهدت محطة مترو أنفاق السيدة زينب بالخط الأول، اليوم الأربعاء، فعاليات فنية وثقافية متميزة، برعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزيرالنقل، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.
وتحولت أروقة المحطة إلى مسرح مفتوح احتضن عروضًا فنية متنوعة، شملت فقرات كورال غنائي للأطفال، وعروض العرائس والأراجوز، في أجواء اتسمت بالفرحة والبهجة، حيث استهدفت الفعاليات إسعاد الأطفال، لاسيما أطفال المستشفيات المحيطة بالمحطة، إلى جانب إضفاء أجواء إنسانية مميزة على جمهور الركاب.
وأكد المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، الهادفة إلى تحويل مرافق النقل الجماعي إلى منصات حضارية وثقافية تسهم في نشر الوعي، وتعزيز دور الفنون في المجتمع، وترسيخ قيم التكافل والإنسانية، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.
وأضاف أن التعاون المستمر مع وزارة الثقافة يهدف إلى تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة داخل محطات المترو، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الركاب، ويجعل رحلة المترو أكثر متعة وقيمة، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف مختلف فئات المواطنين.
وشهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من جمهور الركاب، الذين حرصوا على متابعة العروض الفنية والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والمشاركين، معبرين عن إعجابهم بهذه المبادرات التي أضفت أجواءً من السعادة داخل المحطة، في نموذج يعكس نجاح الدولة في دمج الثقافة والفنون بالحياة اليومية، وتحويل محطات المترو إلى فضاءات نابضة بالإبداع والإنسانية.

وزارة النقل وزارة الثقافة نشر البهجة قلوب الأطفال

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