خطة غزة.. وزير الخارجية يكشف عن جهود عربية ودولية لوقف الحرب وبدء الإعمار

في ظل تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، تتسارع التحركات الدبلوماسية لإحياء مسار التسوية وتنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار، وسط تأكيدات عربية على ضرورة حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي إجراءات تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تهجير سكانها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن هناك توافقًا عربيًا وإسلاميًا على دعم خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن وقف العدوان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة الإعمار، إلى جانب التأكيد على مبدأ رفض ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين. كما كشف عن تحرك عربي إسلامي مكثف بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين لدفع تنفيذ مراحل الخطة، بما يعزز فرص التهدئة ويفتح المجال أمام مسار سياسي أكثر استقرارًا.

وزير الخارجية: خطة الرئيس ترامب تتضمن مبدأ لا لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية ممنهجة، وأن الحفاظ على الهوية العربية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس مسألة مبدأ تمس العرب والدول الإسلامية .



وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية الأردن وفلسطين،: "إجماع عربي إسلامي على ضرورة اتخاذ إجراءات محددة للتحرك الجماعي مع كل الاطراق الإقليمية للتأكيد على الخطورة البالغة للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية أو الضفة الغربية".

وتابع بدر عبد العاطي: "الوسطاء مصر وقطر وتركيا بذلوا جهودا كبيرة للتوافق على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة وهذا لا يمكن ان يتم مع استمرار اعمال القتل الإسرائيلي ".

وأكمل بدر عبد العاطي :" هناك خطة أمريكية للسلام في غزة ندعمها وتوافقنا عليها وتعتبر العنوان الأساسي في الوضع الفلسطيني وتضمن الخطة وقف العدوان الإسرائيلي والاعتداء على الفلسطينيين وحصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي من غزة ".

واستطرد بدر عبد العاطي :" نعول على الدور الأمريكي ودور الرئيس الأمريكي بتنفيذ خطته في قطاع غزة بما يضمن التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية وبدء تنفيذ براج الإعمار والتعافي المبكر، وخطة الرئيس ترامب تتضمن مبدأ لا لضم الأراضي الفلسطينية ولا لتهجير الفلسطينيين".





وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع الولايات المتحدة وأوروبا لتنفيذ استحقاقات خطة غزة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن المجموعة العربية الإسلامية اتفقت على تحرك مكثف يبدأ اليوم مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين، بهدف تنفيذ واستكمال استحقاقات المرحلة الأولى المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين، أن استحقاقات المرحلة الثانية لا يمكن فصلها عن المرحلة الأولى، مؤكدًا وجود ارتباط عضوي بين مسألتي حصر السلاح والانسحاب، باعتبارهما جزءًا واضحًا من خطة الرئيس الأمريكي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزم، خلال اجتماعه مع القادة الثمانية، بعدم الضم وعدم التهجير، موضحًا أنه تم الاتفاق على إجراءات محددة للتحرك المشترك مع الولايات المتحدة لوقف هذه الممارسات التي تسمم الأجواء.

وأكد أن التحرك المشترك يستهدف أيضًا تنفيذ استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية، مشددًا على الارتباط العضوي بين مسألة حصر السلاح والانسحاب.