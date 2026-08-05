خلال شهر.. طرح 20 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 20 ألف وحدة سكنية خلال شهر، تتوزع بين 15 ألف وحدة بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لكل طرح.

15 ألف وحدة بنظام الإيجار

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا، وألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا لسداد القيمة الإيجارية على 25% من إجمالي دخل المتقدم، على أن يتم سداد باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

مدة الإيجار وإجراءات التجديد

تمتد المدة الإيجارية للوحدات المطروحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها لمدة إيجارية إضافية أخرى، حسب رغبة المواطنين المستفيدين، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه.

ويكون التجديد لمدة أخرى مماثلة بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، يقدم طلبًا قبل نهاية المدة الثانية بحد أدنى 3 أشهر، يحدد فيه رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.

شروط خاصة بمستأجري الإيجار الاستثنائي

إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الوحدات المطروحة، يجب أن يكون قد قدم طلبًا للحصول على وحدة سكنية بديلة على منصة «مصر الرقمية».

كما يشترط التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل الاستلام، مع تقديم إقرار بالتنازل موثق لدى الشهر العقاري.

وفي حال عدم تقديم الإقرار، يعد ذلك عدولًا عن الطلب، ويتم إيقاف إجراءات التخصيص والتعاقد.

إمكانية التحويل من الإيجار إلى التمليك

يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، بعد خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه.

ويشترط رد الوحدة السكنية المخصصة بنظام الإيجار إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند التسليم، أو سداد تكلفة رفع كفاءة الوحدة إن وجدت، إلى جانب تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد، بعد مرور سنة كحد أدنى.

بحث اجتماعي للتحقق من استحقاق الدعم

سيتم إجراء بحث اجتماعي أو تقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، للتأكد من صحة المستندات المقدمة واستحقاق المواطنين للحصول على دعم الإيجار.

كما سيتم إجراء استعلام عن سبق الاستفادة للمواطن المتقدم وأسرته، وتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد القصر، للتأكد من عدم حصولهم على وحدة سكنية بالإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر أو مبادرات للتمويل العقاري.

شرط الإقامة أو العمل بالمحافظة

يشترط أن يكون المواطن المتقدم، أو الزوج أو الزوجة إن وجد، من المقيمين أو العاملين بالمحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها، وفقًا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، ويستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات.

5 آلاف وحدة بالإيجار المنتهي بالتملك

وفيما يخص طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم طرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة بالكامل ومتنوعة المساحات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهر.

ومن المقرر أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة بالطرح جميع الضوابط المنظمة للتقديم والتخصيص والتعاقد.

شروط التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

تشمل شروط التقديم ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع تمتعه بأهلية التصرف والتعاقد.

كما لا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويشترط أيضًا ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

حدود الدخل ومبلغ التأمين

ستتضمن كراسة الشروط توضيح الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدات.

وبعد التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص.

ويتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

تفاصيل الوحدات في كراسة الشروط

أكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن بيانًا تفصيليًا بالمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام.

ويأتي طرح الوحدات ضمن نظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، على أن توضح كراسة الشروط تفاصيل المدن والوحدات والقيم الإيجارية والضوابط الخاصة بكل طرح.