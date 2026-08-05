رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بالإسكان الشرقي ضمن خطة الارتقاء بالمظهر الحضاري

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملاتها اليومية للنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف أنحاء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشهدت منطقة الإسكان الشرقي تنفيذ أعمال مكثفة شملت الكنس وتجميع القمامة، ورفع المخلفات والتراكمات، إلى جانب تفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى المواقع المخصصة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

كما شارك قسم البيئة والنظافة والتجميل بمدينة سفاجا في تنفيذ الأعمال، من خلال تقديم الدعم والمساندة للشركة القائمة على أعمال النظافة، بهدف تسريع معدلات الإنجاز ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن حملات النظافة مستمرة وفق خطة شاملة تستهدف جميع الأحياء والمناطق والتقسيمات السكنية، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وحضارية تعكس الوجه الجمالي لمدينة سفاجا.