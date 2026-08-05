نادي طرابزون التركي يصنع فيلما توثيقيا لـ محمد صلاح قبل إعلان انضمامه رسميا

حرص نادي طرابزون سبور التركي على عمل فيديو لكافة الكواليس الخاصة بصفقة محمد صلاح ويتم التصوير حاليا في المطار مع بدأ توافد الجماهير.

وكشفت التقارير أن الفريق الإعلامي لنادي طرابزون سبور يعمل على فيلم توثيقي للحظة انتقال محمد صلاح للفريق مع وجود فريق إعلامي على متن الطائرة

موعد أول مباراة لـ محمد صلاح في تركيا

ومن المنتظر أن تكون أول مباراة لمحمد صلاح بقميص طرابزون يوم 15 أغسطس الجاري وأمام فريق قاسم باشا في الجولة الأولى من بطولة الدوري

وكشفت تقارير صحفية تركية تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.