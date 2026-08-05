جماهير طرابزون سبور تحتشد في إسطنبول لاستقبال محمد صلاح "فيديو"

توافدت جماهير نادي طرابزون سبور التركي إلى مطار إسطنبول، استعدادًا لاستقبال النجم المصري محمد صلاح، الذي يصل إلى تركيا تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفعت الجماهير أعلام طرابزون سبور ورددت هتافات النادي، في انتظار وصول قائد منتخب مصر، وسط أجواء احتفالية تعكس الحماس الكبير لإتمام الصفقة التي تعد من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وكان طرابزون سبور قد نشر صورًا لمحمد صلاح على متن الطائرة المتجهة إلى تركيا، ظهر خلالها مرتديًا قميص الفريق، كما بث مقطع فيديو وجه فيه اللاعب رسالة إلى جماهير النادي، قال خلالها: "إلى جماهير طرابزون سبور.. هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريبًا.. طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا."

ومن المنتظر أن يخضع صلاح للفحوصات الطبية فور وصوله، قبل استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بانتقاله إلى النادي التركي، الذي يعول على خبراته الكبيرة لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويمثل انتقال صلاح إلى طرابزون سبور بداية فصل جديد في مسيرته الاحترافية، بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول، والتي استمرت تسعة أعوام، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.