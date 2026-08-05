صفقة القرن تقترب.. لماذا يفكر ريال مدريد في التخلي عن فينيسيوس؟

في كل فترة انتقالات تظهر صفقات تبدو مستحيلة على الورق قبل أن تتحول فجأة إلى واقع يغير خريطة كرة القدم الأوروبية ويبدو أن اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور يسير في هذا الاتجاه بعدما دخل أرسنال بقوة على خط التعاقد مع نجم ريال مدريد في خطوة قد تصبح واحدة من أكبر مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية.

فحتى وقت قريب كان مجرد الحديث عن رحيل فينيسيوس عن ملعب "سانتياجو برنابيو" يبدو ضربًا من الخيال لكن المعطيات الحالية داخل ريال مدريد إلى جانب المشروع الطموح الذي يقوده ميكيل أرتيتا في أرسنال جعلت الصفقة تبدو أكثر واقعية من أي وقت مضى.

لماذا تغير موقف ريال مدريد؟

يدخل فينيسيوس الموسم الأخير من عقده مع ريال مدريد وهو ما وضع إدارة النادي الإسباني أمام خيارين لا ثالث لهما: تجديد العقد سريعًا أو بيع اللاعب هذا الصيف لتجنب رحيله مجانًا بعد أشهر.

ورغم أن ريال مدريد لا يزال يتمسك باستمرار نجمه البرازيلي فإن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن وهو ما فتح الباب أمام اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى يتقدمها أرسنال.

ويبدو أن إدارة النادي الملكي لا ترغب في تكرار تجارب سابقة مع لاعبين اقتربت عقودهم من النهاية لذلك تتحرك لحسم الملف في أسرع وقت.

مشروع جديد يغير الحسابات

شهد ريال مدريد خلال الصيف الحالي تغييرات كبيرة سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين ومع تولي البرتغالي جوزيه مورينيو القيادة الفنية دخل النادي مرحلة إعادة بناء جديدة تعززت بصفقات بارزة أبرزها برناردو سيلفا ودينزل دومفريز ومارك كوكوريا وإبراهيما كوناتي إلى جانب اقتراب التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي.

هذا الزخم في سوق الانتقالات جعل الإدارة تدرس إعادة هيكلة الرواتب أيضًا خاصة أن فينيسيوس يعد من أعلى لاعبي الفريق أجرًا إذ يتقاضى ما يقارب 420 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ورحيله المحتمل سيوفر مساحة مالية كبيرة تساعد النادي على إدارة مشروعه الجديد بصورة أكثر مرونة.

أزمة التوازن الهجومي

بعيدًا عن الجانب المالي هناك سبب فني لا يقل أهمية فمنذ انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد برزت تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة الفريق على تحقيق التوازن بوجود أكثر من لاعب يفضل الانطلاق من الجهة اليسرى.

ويشترك فينيسيوس ومبابي في كثير من الخصائص الهجومية كما أن رودريغو يفضل أيضًا اللعب في المركز نفسه وهو ما خلق ازدحامًا واضحًا في أحد أهم مراكز الفريق.

ويعتقد كثير من المحللين أن مورينيو قد يمنح الأولوية لمبابي باعتباره حجر الأساس في المشروع الجديد ما قد يقلل من مساحة فينيسيوس داخل التشكيل الأساسي.

هل يناسب أسلوب مورينيو؟

رغم الإمكانات الهائلة التي يمتلكها فينيسيوس فإن أسلوبه لا يبدو متوافقًا تمامًا مع فلسفة مورينيو فالمدرب البرتغالي يولي أهمية كبيرة للالتزام الدفاعي والانضباط التكتيكي بينما يعتمد النجم البرازيلي على الحرية في التحرك والمراوغة وصناعة الفارق بالحلول الفردية.

ورغم أن مورينيو سبق أن منح كريستيانو رونالدو حرية هجومية واسعة خلال فترته الأولى مع ريال مدريد فإن تكرار الأمر مع أكثر من لاعب داخل الفريق قد يخل بالتوازن الدفاعي الذي يعد أحد أهم مبادئ المدرب البرتغالي.

لماذا يريده أرتيتا؟

في المقابل يرى أرسنال في فينيسيوس القطعة التي تنقص مشروعه فالفريق اللندني يبحث منذ فترة عن جناح أيسر قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى خاصة بعد رحيل لياندرو تروسارد وعدم تقديم جابرييل مارتينيلي المستوى المنتظر بصورة ثابتة.

كما أن تجربة إيبيريتشي إيزي لم تمنح أرتيتا الحل الهجومي الذي كان يبحث عنه بسبب ميل اللاعب إلى اللعب في العمق أكثر من الالتزام بالخط الجانبي.

ومن هنا برز اسم فينيسيوس باعتباره لاعبًا قادرًا على منح أرسنال سلاحًا هجوميًا استثنائيًا.

صفقة تغير شخصية الفريق

في أفضل حالاته يعد فينيسيوس من أخطر لاعبي العالم في المواجهات الفردية فالسرعة الكبيرة والقدرة على تجاوز المدافعين والتحول الخاطف من الدفاع إلى الهجوم كلها عناصر تجعل وجوده قادرًا على تغيير نتيجة أي مباراة في لحظات.

وهذا النوع من اللاعبين هو ما يفتقده أرسنال في بعض المواجهات خاصة أمام الفرق التي تعتمد على الدفاع المتكتل.

هل يناسب فلسفة أرتيتا؟

ورغم الإغراءات الفنية تبقى هناك علامة استفهام كبيرة فأرتيتا يعتمد على منظومة جماعية دقيقة تتطلب التزامًا كبيرًا من جميع اللاعبين سواء في الضغط أو التغطية الدفاعية أو التحركات دون كرة.

بينما اعتاد فينيسيوس في ريال مدريد على مساحة أكبر من الحرية وهو ما يثير التساؤلات حول مدى قدرته على التأقلم مع فلسفة المدرب الإسباني.

هالاند يقدم الإجابة

ورغم هذه المخاوف فإن هناك من يرى أن اللاعب المختلف قد يكون سببًا في تطور الفريق ويستشهد كثيرون بما حدث مع مانشستر سيتي عندما تعاقد مع إيرلينج هالاند.

فالمهاجم النرويجي لم يكن يشبه أسلوب بيب غوارديولا التقليدي لكنه منح الفريق حلولًا هجومية جديدة وساهم في التتويج بالثلاثية التاريخية.

وقد يكون فينيسيوس بالنسبة إلى أرسنال اللاعب الذي يكسر النمط المعتاد ويمنح الفريق عنصر المفاجأة أمام المنافسين.

مخاطرة.. لكنها قد تصنع التاريخ

لا شك أن التعاقد مع فينيسيوس سيكون من أغلى الصفقات في تاريخ أرسنال سواء من حيث قيمة الانتقال أو الراتب السنوي فضلًا عن تأثيره على هيكل الرواتب داخل النادي.

لكن في المقابل سيحصل "المدفعجية" على لاعب قادر بمفرده على حسم المباريات وصناعة الفارق في اللحظات الصعبة وهو ما افتقده الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة.