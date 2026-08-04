48 ساعة فاصلة.. ريال مدريد يواجه فينيسيوس بقرار نهائي وآرسنال يترقب الفرصة

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لعقد جلسة حاسمة مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الساعات الـ48 المقبلة من أجل حسم ملف تجديد عقده في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين حول المقابل المالي للعقد الجديد.

ريال مدريد يتمسك بعرضه

ووفقا لما أورده الصحفي رامون ألفاريز دي مون فإن إدارة ريال مدريد لن تتقدم بأي عرض جديد خلال المفاوضات المرتقبة، بعدما رفعت عرضها في وقت سابق إلى نحو 22 مليون يورو سنويا معتبرة أنه يعكس القيمة التي يستحقها اللاعب داخل الفريق.

في المقابل، يتمسك فينيسيوس بالحصول على راتب سنوي يقترب من 30 مليون يورو وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

أرسنال يراقب تطورات الموقف

وتسبب استمرار الخلاف في لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية إلى موقف اللاعب حيث يراقب أرسنال الإنجليزي تطورات المفاوضات عن كثب تحسبا لإمكانية التحرك لضم النجم البرازيلي إذا تعقدت الأمور مع ريال مدريد.

قرار مصيري ينتظر فينيسيوس

ويجد فينيسيوس نفسه أمام مرحلة حاسمة إذ سيكون مطالبا بحسم موقفه خلال الأيام المقبلة سواء بالموافقة على عرض ريال مدريد أو الاستمرار في التمسك بمطالبه المالية وهو ما قد يدفع إدارة النادي إلى دراسة العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يسعى لتجنب سيناريو الرحيل المجاني

وتحرص إدارة ريال مدريد على إنهاء الملف في أقرب وقت، خشية الوصول إلى مرحلة يصبح فيها اللاعب قريبًا من الرحيل مجانا مع نهاية عقده وهو السيناريو الذي ترغب الإدارة في تجنبه نظرا للدور الكبير الذي لعبه فينيسيوس في نجاحات الفريق خلال المواسم الأخيرة ومكانته كأحد أبرز نجوم النادي.