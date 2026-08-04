أزمة التجديد مستمرة.. فينيسيوس يتمسك بمطالبه وريال مدريد يرفع عرضه

لا تزال مفاوضات تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تراوح مكانها، في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين بشأن المقابل المالي للعقد الجديد.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع النادي الإسباني حتى صيف 2027، بينما تسعى إدارة ريال مدريد إلى ضمان استمراره لفترة أطول، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم حتى الآن.

ويدخل ريال مدريد الموسم الجديد بطموحات استعادة الألقاب تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد فترة شهدت تراجعًا في النتائج وعدم التتويج بأي بطولة خلال الموسمين الماضيين.

وذكرت شبكة "ESPN" أن إدارة النادي الملكي رفعت عرضها المالي، ليصل الراتب السنوي المقترح إلى 22 مليون يورو، في محاولة لتقريب وجهات النظر مع اللاعب.

في المقابل، يتمسك فينيسيوس بالحصول على 30 مليون يورو سنويًا، إذ يرى أن ما قدمه بقميص ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة يستحق عقدًا يعكس قيمته الفنية ودوره داخل الفريق.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لا تشهد أي تطورات ملموسة في الوقت الحالي، كما لا توجد جلسات جديدة محددة بين الطرفين، وهو ما يعني استمرار حالة الجمود في ملف التجديد حتى إشعار آخر.