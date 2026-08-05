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قرار أمريكي بإلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار أمريكي بإلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن

سفيرة البرازيل في أمريكا
سفيرة البرازيل في أمريكا
محمود نوفل

أصدرت الولايات المتحدة، قرارا بإلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن، بعد أيام قليلة على رفض الحكومة البرازيلية منح تأشيرات لمسؤولين أمريكيين.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فضلا عن مماطلة البرازيل في الموافقة على مرشح الرئيس دونالد ترامب ليكون سفيرا في برازيليا.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحاته: ولا يعني هذا القرار طرد السفيرة من البلاد، لكنه يأتي في توقيت تشهد العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي ونظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا توترا متجدّدا.

وبيّنت الخارجية الأمريكية، أن القرار كان ردا متبادلا على خطوة البرازيل.

 وأشار المسؤول إلى إن هذه الخطوة تم تأجيلها عدة مرات لإعطاء الرئيس البرازيلي فرصة للتراجع، وهو أمر لم يفعله. 

وتابع المسؤول : ومع ذلك، فإنه يمكن التراجع عن القرار بسرعة إذا اتخذت البرازيل الإجراء المناسب وقبلت اختيار ترامب للسفير.

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