سبب ارتداء محمد صلاح رقم 61 في ظهوره الأول بقميص طرابزون

ظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، للمرة الأولى بقميص طرابزون التركي قبل دقائق من وصوله لمطار أتاتورك وإعلان انضمامه للفريق بشكل رسمي.

وأثار رقم 61 استغراب الجماهير، حيث لم تعتد على رؤية محمد صلاح بالرقم 10 أو 11 طوال مشواره مع منتخب مصر وليفربول.

ليتبين أن الرقم 61 هو رمز المدينة وليس الرقم الذي سيرتديه محمد صلاح مع فريق طرابزون التركي.

ويمثل الرقم 61 الرمز والأيقونة الوطنية لأهالي المدينة ومشجعي نادي طرابزون سبور، ويتم استخدامه في نظام لوحات السيارات ورموز البريد في تركيا.

رقم قميص محمد صلاح مع طرابزون

وحسب صحيفة الصباح التركية، فإن النادي طبع قميص رقم 11 الشهير خصيصًا لنجم طرابزون سبور، محمد صلاح، إلا أنه في اللحظات الأخيرة، رغب صلاح في ارتداء القميص رقم 10، الذي يرتديه مع المنتخب الوطني وتم منح صلاح القميص رقم 10.

وظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، للمرة الأولى بقميص طرابزون التركي قبل دقائق معدودة من وصله لمطار أتاتورك بتركيا استعدادا للانضمام للفريق.

ونشر الحساب الرسمي صورة محمد صلاح بالقميص وكتب، لأول مرة أمام الكاميرات مرتديًا قميص طرابزون سبور العنابي والأزرق، رسالته الأولى لجماهير طرابزون سبور العظيمة: طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا!".