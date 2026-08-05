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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدوري السعودي أفضل.. ناقد رياضي يعلق على انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن النجم المصري محمد صلاح يستحق أن يختتم مشواره في بطولة أقوى فنيًا، موضحًا أن الدوري السعودي يتفوق من وجهة نظره على الدوري التركي من حيث قوة المنافسة.

وقال محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور يمثل بالنسبة له مفاجأة، موضحًا أنه لم يكن يتمنى أن تكون نهاية مسيرة النجم المصري في الدوري التركي، رغم احترامه للبطولة والمنافسة الموجودة بها.

وأضاف: «أنا مكنتش أتمنى إن صلاح يختم مسيرته في الدوري التركي»، مشيرًا إلى أن طرابزون سبور، رغم مشاركته في الدوري الأوروبي، لا يمتلك نفس الحضور المستمر في دوري أبطال أوروبا الذي تتمتع به أندية مثل بشكتاش وجالطة سراي.

وأوضح أنه إذا كان صلاح يرغب في إنهاء مسيرته بعيدًا عن الدوري الإنجليزي، فإنه كان يفضل انتقاله إلى الدوري السعودي، معتبرًا أن المنافسة هناك أقوى من الدوري التركي في الوقت الحالي.

وتابع أن صلاح كان يمكن أن يختار أيضًا الدوري الإيطالي، مؤكدًا أن مستواه وما قدمه طوال السنوات الماضية كان يؤهله لإنهاء مسيرته في بطولة أكبر من وجهة نظره.
 

الدوري السعودي محمد صلاح الدوري التركي

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