قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إحالة أوراقها للمفتي.. القصة الكاملة لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة القادمة بعنوان: التنمرُ وأثرُه على شخصيةِ الإنسان
مدبولي يناقش خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور
لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً
الحكومة تبحث إطلاق منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في المصانع
جماهير طرابزون سبور تحتشد في إسطنبول لاستقبال محمد صلاح "فيديو"
ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس
تغيير نظام إختبارات القبول في مدارس المتفوقين ونقاط جديدة للتقييم|قرار عاجل الآن
قرار أمريكي بإلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن
زعم قدرته على توفير وحدات سكنية.. القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بث مباشر لطائرة محمد صلاح المرتقب وصولها تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

أطلقت القنوات التركية بثا مباشرا لطائرة محمد صلاح التي تحركت من اليونان باتجاه إسطنبول استعدادا للانضمام لفريق طرابزون سبور التركي.

ويتابع الجمهور التركي بفارغ الصبر وصول الطائرة التي قد تصل خلال نصف ساعة من الآن لمطار أتاتورك.

وظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، للمرة الأولى بقميص طرابزون التركي قبل دقائق معدودة من وصوله لمطار أتاتورك بتركيا استعدادا للانضمام للفريق.

ونشر الحساب الرسمي صورة محمد صلاح بالقميص وكتب: "لأول مرة أمام الكاميرات مرتديًا قميص طرابزون سبور العنابي والأزرق.. رسالته الأولى لجماهير طرابزون سبور العظيمة: "طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا!".

موعد أول مباراة لـ محمد صلاح في تركيا 

ومن المنتظر أن تكون أول مباراة لمحمد صلاح بقميص طرابزون  يوم 15 أغسطس الجاري وأمام فريق قاسم باشا في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وكشفت تقارير صحفية تركية تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.

طائرة محمد صلاح محمد صلاح طرابزون سبور التركي منتخب مصر الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

المتهمين

بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

ترشيحاتنا

تحديث One UI 9.0

رسمياً.. سامسونج تفتح أبواب One UI 9.0 التجريبي لهواتف Galaxy S25 قريباً جداً

نظام OnStar جنرال موتورز

جنرال موتورز تتحدى جيميناي.. وتطور ذكاءً اصطناعيًا خاصًا لسياراتها

Legion Y700 Infinite

لينوفو تولع المنافسة! تابلت الألعاب القادم Legion Y700 Infinite بوزن أخف وتصميم أنحف من أي وقت مضى!

بالصور

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد