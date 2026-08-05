قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشارك في اجتماع ثلاثي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس
الجامعة العربية: المخاطر التي تتعرض لها القدس تتطلب تحركا عاجلا
بعد إحالة أوراقها للمفتي.. القصة الكاملة لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة القادمة بعنوان: التنمرُ وأثرُه على شخصيةِ الإنسان
مدبولي يناقش خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور
لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً
الحكومة تبحث إطلاق منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في المصانع
جماهير طرابزون سبور تحتشد في إسطنبول لاستقبال محمد صلاح "فيديو"
ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس
تغيير نظام إختبارات القبول في مدارس المتفوقين ونقاط جديدة للتقييم|قرار عاجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستقبل مدير أمن الغربية لبحث تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يسهم في سرعة التعامل مع مختلف القضايا وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب متابعة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على مواصلة التعاون مع مديرية الأمن في مختلف الملفات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطنين، ومتمنيًا للواء رشاد فاروق التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات مدير أمن الغربية اللواء رشاد فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

المتهمين

بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة

البنك المركزي

البنك المركزي المصري يشكل مجموعة عمل من الحكومة لإصدار تصنيف التمويل المستدام

احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 427.95 مليار دولار بنهاية يوليو

احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 427.95 مليار دولار بنهاية يوليو

بالصور

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد