محافظ الغربية يستقبل مدير أمن الغربية لبحث تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يسهم في سرعة التعامل مع مختلف القضايا وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب متابعة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على مواصلة التعاون مع مديرية الأمن في مختلف الملفات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطنين، ومتمنيًا للواء رشاد فاروق التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.