حملات تموينية وصحية بالبتانون ودنشواي و تحرير16 محضر وغلق 8 منشآت مخالفة

واصلت الوحدات المحلية جهودها بعدد من قرى المحافظة، ففي قرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الإدارة الصحية، شملت المرور على 11 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب إصدار 8 قرارات غلق إداري للمنشآت المخالفة، وذلك بمشاركة مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية.

وعلي صعيد قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء، نفذت الوحدة المحلية حملة تموينية على المخابز، أسفرت عن تحرير محضرين لنقص وزن رغيف الخبز، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود واستمرار شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات ومنتجات مطابقة للمعايير مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.