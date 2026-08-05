قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان
وزير الخارجية يشارك في اجتماع ثلاثي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس
الجامعة العربية: المخاطر التي تتعرض لها القدس تتطلب تحركا عاجلا
بعد إحالة أوراقها للمفتي.. القصة الكاملة لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة القادمة بعنوان: التنمرُ وأثرُه على شخصيةِ الإنسان
مدبولي يناقش خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور
لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً
الحكومة تبحث إطلاق منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في المصانع
جماهير طرابزون سبور تحتشد في إسطنبول لاستقبال محمد صلاح "فيديو"
ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تموينية وصحية بالبتانون ودنشواي و تحرير16 محضر وغلق 8 منشآت مخالفة

حملات تموينية
حملات تموينية

 واصلت الوحدات المحلية جهودها بعدد من قرى المحافظة، ففي قرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الإدارة الصحية، شملت المرور على 11 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب إصدار 8 قرارات غلق إداري للمنشآت المخالفة، وذلك بمشاركة مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية.

وعلي صعيد قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء، نفذت الوحدة المحلية حملة تموينية على المخابز، أسفرت عن تحرير محضرين لنقص وزن رغيف الخبز، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود واستمرار شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات ومنتجات مطابقة للمعايير مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.

المنوفية محافظة المنوفية البتانون الشهداء حملات تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

المتهمين

بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

حسمت الجدل.. جامعة الأزهر: زيادة رسوم الدراسات العليا ليس جديدًا

المصلين في المسجد

هل قول حرمًا بعد الصلاة بدعة في الإسلام؟ دار الإفتاء تجيب

الجامع الأزهر

اليوم.. ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش: من نساء النبي ﷺ السيدة سودة بنت زمعة

بالصور

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد