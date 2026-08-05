جامعة المنوفية تعتمد نتائج برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتائج برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف للعام الجامعي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 99%، مقدمًا التهنئة للطلاب الأوائل وجميع الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز في مسيرتهم العلمية والعملية.

وأكد رئيس الجامعة أن برامج الساعات المعتمدة تمثل أحد النماذج التعليمية المتطورة التي تحرص جامعة المنوفية على دعمها وتطويرها باستمرار، لما تقدمه من تعليم حديث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تحديث برامجها الأكاديمية وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات والقدرات التنافسية اللازمة للابتكار والتميز.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن النتائج المتميزة التي حققها طلاب الكلية تعكس جودة العملية التعليمية والجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في توفير بيئة تعليمية متطورة، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكفاءات الشابة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نسبة النجاح ببرنامج علوم الحاسب بلغت 97.6%، فيما بلغت 95% ببرنامج الهندسة الصناعية والتحكم، و89% ببرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، وهو ما يعكس المستوى الأكاديمي المتميز للبرامج وجودة مخرجاتها.

من جانبه، هنأ الدكتور جمال محروس، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، الطلاب الأوائل، مؤكدًا أن النتائج تعكس ما يتمتع به طلاب الكلية من جدية واجتهاد وتميز أكاديمي، وأن الكلية تواصل العمل على تطوير برامجها التعليمية وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في مختلف المجالات الهندسية والتكنولوجية.

وأضاف عميد الكلية أن أوائل برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية حققوا نسبًا تراوحت بين 93.15% و86.40%، بينما تراوحت نسب أوائل برنامج الهندسة الصناعية والتحكم بين 93.58% و88.25%، في حين سجل أوائل برنامج علوم الحاسب نسبًا متميزة تراوحت بين 97.13% و96.41%.

وجاء أوائل برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية على النحو التالي:

أحمد جمال إبراهيم الشيمي: 93.15%

يوسف زكي أبو الفتوح: 90.25%

محمود حسام السيد فرحات: 88.91%

أميرة أحمد الشرقاوي: 86.76%

عبدالرحمن فؤاد بركات: 86.40%

وفي برنامج الهندسة الصناعية والتحكم جاء الأوائل:

محمود صبري رمضان محمد: 93.58%

إسراء عيسى محمد شفيق: 91.97%

منة الله هاني مدحت عزيز: 90.54%

محمد أنور السيد حسن: 90.08%

منار صبري أحمد التوت: 88.25%

أما أوائل برنامج علوم الحاسب فهم:

رودينا أحمد مجدي محمد: 97.13%

أحمد عبدالجيد عبدالعظيم أمير: 96.91%

محمد هاني السيد رمضان: 96.88%

محمد هيثم محمد قطار: 96.74%

بسنت محمود محمد رفاعي: 96.41%

واختتم رئيس جامعة المنوفية بتوجيه التهنئة للطلاب وأسرهم، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في تخريج كوادر هندسية مؤهلة قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.