عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على شخصين استعرضا بسيارتين ربع نقل في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين "ربع نقل" بأداء حركات استعراضية بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر وادعاء أحد قائدى السيارتين للقائم على التصوير بأن السيارة مملوكة لضابط.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (سائقان "يحملان رخص قيادة سارية – مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 2/ الجارى على سبيل اللهو ، وأقر أحدهما بادعائه كون السيارة مملوكة لضابط لحث القائم على التصوير على عدم نشر مقطع الفيديو.

تم التحفظ على السيارتين ، واتخاذ الإجراءات القانونية.