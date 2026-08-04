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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث المراكز والأقسام بالقليوبية

مدير الامن
مدير الامن
إبراهيم الهواري

اعتمد اللواء وليد الشبراوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية محدودة لرؤساء مباحث بعض المراكز والأقسام بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المديرية علي تجديد الدماء.

وقام اللواء محمد فوزى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، بالإشراف على الحركة الداخلية، حيث شملت تعيين:- العميد محمد عبد الغفار رئيس لفرع البحث الجنائى بالعبور، والعميد محمد مطر رئيس لفرع البحث الجنائي ببنها والعميد محمد فتحي رئيس لفرع البحث الخانكة، وكما تم التجديد للعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة.
ونقل العميد محمود رئيساً لقسم التحريات، و العقيد محمد السعيد لمباحث التموين، والعقيد أحمد سليم مفتش مباحث إدارة تأمين العبور، والعقيد محمد حجاج رئيس مباحث المرور بالقليوبية، والمقدم مينا عاطف كوكيل لقسم تنفيذ الأحكام.


وتم تجديد الثقة في كل من:- العميد شريف على كامل مفتش مباحث إدارة الترحيلات والعميد محمد عبد الجليل رئيس لقسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، والعقيد محمد أبو مندور مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعميد علاء عطية مفتش مباحث إدارة الطرق والمنافذ، و العقيد محمد غيته رئيس قسم العمليات، و العقيد طه حسين رئيس لقسم السيارات، و العقيد هيثم عبد الغفار رئيس قسم الأموال العامة، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيساً لقسم المساعدات الفنية، والمقدم مصطفى حجاج رئيساً لقسم المعلومات الجنائية.


وتعيين كلا من المقدم محمد خليفة لمباحث قسم ثان شبرا، والمقدم أحمد عبد الجليل لقسم أول العبور، والمقدم مصطفي كامل رئيساً لمباحث قسم الخصوص،  والمقدم مصطفي دياب رئيساً لمباحث مركز شرطة طوخ، والمقدم حسين فتحي رئيساً لمباحث مركز شرطة قليوب، والمقدم محمد أشرف رئيساً لمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، والمقدم محمد التهامي رئيساً لقسم شرطة قها، المقدم محمد أسامة رئيساً لمباحث قسم أول العبور،  والرائد محمد مجدي رئيساً لمباحث قسم ثان العبور، والرائد أحمد مجدي عبد الغفار رئيساً لمباحث قسم شرطة الخانكة، والرائد أحمد الشامي رئيسا لمباحث قسم قليوب.


وإستكملت الحركة بتجديد الثقة لكل من:- المقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة مركز بنها.


كما تم تجديد الثقة لكلا من:- المقدم أحمد قسامه رئيس مباحث المرافق، والمقدم محمد ثروت كوكيل لقسم تنفيذ الأحكام، والرائد محمود الغزالى كرئيس مباحث بقوات الأمن ببنها.


وكذلك الرائد محمد صفي معاون لمركز الخانكة، والنقيب اسلام صادق مدير لمكتب مدير المباحث، والنقيب أحمد أبو زيد لمركز كفر شكر، والنقيب عمرو بدر لقسم أول العبور، والنقيب محمد خالد لقسم ثان العبور، والنقيب مصطفي مطر لقسم قها.

مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية حركة تنقلات داخلية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية

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