الإسكان الاجتماعي: طرح كراسة الشروط الخاصة بـ 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار نهاية الشهر الجاري

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح ١٥ ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.



وقالت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" بنهاية الشهر الجاري سوف يتم الإعلان عن طرح كراسة الشروط الخاصة بـ 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ".



وتابعت مي عبد الحميد :" مدة الإيجار في وحدات الإسكان الاجتماعي 3 سنوات قابلة للتجديد والوحدات السكنية موزعة على مستوى المحافظات ".

واكملت مي عبد الحميد :" المساحات تتراوح بين 75 و90 متر وإذا وجدنا طلب اكبر على الوحدات سوف نفكر في زيادة عدد الوحدات بهذا النظام في المستقبل ".

ولفتت مي عبد الحميد :" يشتطر على المتقدم ألا يزيد عمره عن 35 عاما والقيمة الإيجارية تبدأ من 1500 جنيه في طرح الـ 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ".