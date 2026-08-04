جامعة العاصمة تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق.. معامل الحاسب الآلي تفتح أبوابها لتسجيل الرغبات

في إطار حرص جامعة العاصمة على تقديم الدعم الكامل لطلاب الثانوية العامة خلال أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2026/2027، أنهت الجامعة جميع استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى داخل معامل الحاسب الآلي بمختلف الكليات، وذلك بالتزامن مع بدء تسجيل الرغبات اعتبارًا من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الأستاذ الدكتور **السيد قنديل**، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة سخّرت جميع إمكاناتها لتيسير إجراءات تسجيل الرغبات، من خلال تجهيز معامل الحاسب الآلي بأحدث الأجهزة، وتوفير الدعم الفني والإرشاد اللازم للطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن إتمام عملية التسجيل بسهولة ودقة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي بتقديم أفضل الخدمات للطلاب خلال موسم التنسيق.

وأوضح رئيس الجامعة أن معامل التنسيق تستقبل الطلاب يوميًا طوال فترة المرحلة الأولى، وسط تنظيم كامل يضمن سرعة تقديم الخدمة، مع تواجد فرق عمل متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين المدربين للإجابة عن استفسارات الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية داخل المعامل.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب، وتقديم الإرشادات المتعلقة بقواعد التنسيق وكيفية ترتيب الرغبات وفقًا لقدرات الطالب وميوله، بما يساعدهم على اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الجامعي.

ودعا الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة العاصمة طلاب المرحلة الأولى إلى الاستفادة من خدمات معامل التنسيق المجانية التي توفرها الجامعة، والالتزام بالمواعيد المعلنة لتسجيل الرغبات، مع التأكد من مراجعة جميع البيانات قبل حفظ وطباعة استمارة الرغبات، متمنيةً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.