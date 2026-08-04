بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء بأداء إيجابي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 1,05 %، ليستقر بذلك عند 18.063,39 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تحسنا بنسبة 0,16 % إلى 1.322,82 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 2,28 % إلى 1.308,4 نقطة

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,41 % إلى 1.774,46 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 1,13 % إلى 17.340,43 نقطة، وبنسبة 1,27 % إلى 15.589,52 نقطة، على التوالي.

م س ع