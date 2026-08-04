الاتحاد اليوناني لكرة القدم يسحب دعمه لرئيس الفيفا

وجه الاتحاد اليوناني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن فيها سحب دعمه لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو وسط سعيه لإعادة انتخابه لولاية رابعة.

يأتي هذا القرار في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها عدة دول أخرى، منها إنجلترا والسويد وويلز لسحب دعمها لرئيس الفيفا، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفيفا باتخاذ إجراءات قانونية بشأن اقتراح إنفانتينو لجمع 4.2 مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص.

وتراجع إنفانتيو، السبت الماضي، عن خطته بشأن بيع حصة من أرباح كأس العالم المستقبلية لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد أيام من إثارة هذا المقترح انتقادات عالمية.