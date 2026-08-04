الملحن إيهاب عبد الواحد: أنغام صوت الوطن العربي.. والعلاقة الفنية بيننا واضحة وصريحة

قال الملحن إيهاب عبد الواحد، إنّ الفنانة أنغام تمثل بالنسبة إليه «صوت الوطن العربي كله»، مشيرًا إلى أن العلاقة الفنية بينهما واضحة وصريحة، وأن كل تعاون يجمعهما ينتج عملاً مختلفًا يحمل رسالة ويحقق النجاح.

وأضاف في لقاء مع الإعلاميتين منى عبد الغني ومها بهنسي، مقدمتي برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر قناة CBC، أن الفنانة أنغام ترى أن الألحان التي يقدمها تناسبها، وأن الأغنيات التي تجمعهما تعيش طويلًا، موضحًا أن أغنية «بعدك وجع» عزيزة على قلبيهما، وكانت موجودة منذ نحو عام قبل أن يقترح طرحها ضمن الميني ألبوم، لتوافق عليها باعتبارها آخر أغنية تنضم إلى الألبوم، كما أن رؤيتها الفنية لطريقة تنفيذها كانت سببًا في خروجها بالشكل الذي أرادته.

وأوضح إيهاب عبد الواحد أنه أخذ برؤية أنغام الفنية في تنفيذ الأغنية لأنه يثق كثيرًا في إحساسها وطاقتها، مؤكدًا أنها تمتلك شغفًا كبيرًا عندما تقتنع بفكرة، كما أنها دؤوبة للغاية في عملها ولا تتوقف عن الاجتهاد، وهو ما يجعل العمل معها مصدر سعادة بالنسبة إليه.

وأضاف أن العلاقة بينهما لا تقوم فقط على الصداقة، وإنما أيضًا على أخوة وصداقة فنية وإيمان متبادل بالمشوار الفني لكل منهما، مشيرًا إلى أنها تقدر فنه وتعرف مكانته والألحان التي يقدمها، وتعد من أفضل من يوصلون ألحانه إلى الجمهور.

وأشار إيهاب عبد الواحد إلى أن المسرح الغنائي يمثل جزءًا لا يتجزأ من شخصيته الفنية، مؤكدًا أن هذا المجال كان حلمه منذ البداية، وأن الفنانة شريهان كانت صاحبة الفضل في فتح باب الميوزيكال أمامه من خلال مسرحية «كوكو شانيل».

وأشاد بالدكتور مدحت العدل، مؤكدًا أنه يراه الوحيد الذي يكتب الميوزيكال في الوطن العربي بالشكل الصحيح، مؤكدًا، أنه صاحب مدرسة متميزة، وأن النجاحات التي حققها معه في المسرحيات الثلاث التي جمعتهما كانت محطة مهمة في مشواره، معربًا عن تطلعه إلى تقديم أعمال وأغانٍ ومسرحيات جديدة معه، ومؤكدًا أنه تعلم منه أهمية الاستمرارية والحرص الشديد على العمل.