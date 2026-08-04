أنغام تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ "بعدك وجع"

تمكنت أغنية بعدك وجع، للفنانة أنغام، من تحقيق نسب مشاهدة عالية، بعد طرحها بأيام قليلة علي موقع يوتيوب.

واقتربت أغنية بعدك وجع والتي تعد واحدة من اغاني ميني البوم أنغام الجديد، من تحقيق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، عبر قناتها علي موقع يوتيوب.

طرحت الفنانة أنغام، ميني ألبوم جديد لها يتضمن 5 أغاني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوبن ومنصات الموسيقى المختلفة.

تعاونت أنغام، غب ألبومها الجديد مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، من شعراء وملحنين وموزعين، منهم: (تامر حسين، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وطارق مدكور).

ويتضمن ميني ألبوم أنغام الجديد، 5 أغاني، هي على النحو التالي:

أغنية «دي روحي» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف مكاوي.

أغنية «محاصراني» توقيع عزيز الشافعي من حيث الكلمات والألحان، مع توزيع شريف مكاوي.

أغنية «بُعدك وجع» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، برؤية موسيقية لأنغام.

أغنية «مسافرة بعيد» من كلمات محمود عصام حمزة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.