قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية
بن شرقي حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي.. تفاصيل
مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية.. البحوث الفلكية توضح
الحق اشتري عيار 21 بـ 5930 جنيهًا.. مفاجأة بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة
الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن
عنف وإجرام وتجويع وإمراض.. هذا ما فعله الاحتلال بالمعتقل سليمان حميد
ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه
الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي
مات ساجدا.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بمسجد في كفر شكر
صور نفسه بوشاح القضاة للنصب على المواطنين ..تفاصيل اعترافات عاطل انتحل صفة قاضي
سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الحكيم تفتتح مهرجان القلعة.. تفاصيل

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
أحمد إبراهيم

تنطلق فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم السبت 15 أغسطس، والتى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة د. رضا الوكيل، وتستمر على مدار عشرة أيام، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والوطن العربى، فى واحدة من أكبر الفعاليات الفنية الصيفية التى ينتظرها الجمهور سنويًا. 

وأكد د. رضا الوكيل حرصه على خروج الدورة الـ34 بأفضل صورة، مشيرًا إلى أنها تحمل العديد من المفاجآت الفنية لعشاق الفنون الجادة، باعتبار مهرجان القلعة أحد أبرز المحافل الموسيقية فى الوطن العربى وأكثرها جماهيرية، لما يقدمه من تنوع فنى يجمع بين الطرب الأصيل والموسيقى المعاصرة والفنون العالمية، ويهدف لـ نشر الفنون الجادة وتعزيز القوة الناعمة المصرية، من خلال تقديم برنامج فنى متنوع بأسعار رمزية، تنفيذًا لرؤية الدولة فى إتاحة الثقافة والفنون لجميع المواطنين.

وأضاف الوكيل: حرصت على الإبقاء على أسعار تذاكر مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى متناول جميع فئات الجمهور، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة يبلغ 100 جنيه فقط، وتشمل دخول منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبى، إلى جانب حضور حفلين فنيين يوميًا، يشارك فيهما نخبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والوطن العربى، موضحًا أن المهرجان يستوعب نحو 5 آلاف مشاهد يوميًا.

حفل افتتاح مهرجان القلعة 

وتفتتح الفعاليات مساء السبت 15 أغسطس، حيث يبدأ البرنامج فى الثامنة مساءً مع مجموعة عازفات الهارب المصريات، بينما تحيى الفنانة ريهام عبدالحكيم الحفل الرئيسى الساعة العاشرة مساءً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، إلى جانب مراسم افتتاح الدورة وتكريم عدد من الشخصيات الفنية.

مهرجان القلعة ريهام عبد الحكيم الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلات مهرجان القلعة أغاني ريهام عبد الحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

موجة حارة قياسية

موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية

ترشيحاتنا

النرويج والولايات المتحدة توسعان التعاون العسكري والبحري في إطار الناتو بالقطب الشمالي

النرويج والولايات المتحدة توسعان التعاون العسكري والبحري في إطار الناتو بالقطب الشمالي

أرشيفية

مصرع 14 شخصا وإجلاء 11 ألفا أخرين جراء أمطار غزيرة وفيضانات بالهند

المساعدات الإماراتية

بإجمالي 1056 طنا من المساعدات.. الإمارات تدخل 5 قوافل إغاثية لقطاع غزة

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد