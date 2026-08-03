ريهام عبد الحكيم تفتتح مهرجان القلعة.. تفاصيل

تنطلق فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم السبت 15 أغسطس، والتى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة د. رضا الوكيل، وتستمر على مدار عشرة أيام، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والوطن العربى، فى واحدة من أكبر الفعاليات الفنية الصيفية التى ينتظرها الجمهور سنويًا.

وأكد د. رضا الوكيل حرصه على خروج الدورة الـ34 بأفضل صورة، مشيرًا إلى أنها تحمل العديد من المفاجآت الفنية لعشاق الفنون الجادة، باعتبار مهرجان القلعة أحد أبرز المحافل الموسيقية فى الوطن العربى وأكثرها جماهيرية، لما يقدمه من تنوع فنى يجمع بين الطرب الأصيل والموسيقى المعاصرة والفنون العالمية، ويهدف لـ نشر الفنون الجادة وتعزيز القوة الناعمة المصرية، من خلال تقديم برنامج فنى متنوع بأسعار رمزية، تنفيذًا لرؤية الدولة فى إتاحة الثقافة والفنون لجميع المواطنين.

وأضاف الوكيل: حرصت على الإبقاء على أسعار تذاكر مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى متناول جميع فئات الجمهور، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة يبلغ 100 جنيه فقط، وتشمل دخول منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبى، إلى جانب حضور حفلين فنيين يوميًا، يشارك فيهما نخبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والوطن العربى، موضحًا أن المهرجان يستوعب نحو 5 آلاف مشاهد يوميًا.

حفل افتتاح مهرجان القلعة

وتفتتح الفعاليات مساء السبت 15 أغسطس، حيث يبدأ البرنامج فى الثامنة مساءً مع مجموعة عازفات الهارب المصريات، بينما تحيى الفنانة ريهام عبدالحكيم الحفل الرئيسى الساعة العاشرة مساءً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، إلى جانب مراسم افتتاح الدورة وتكريم عدد من الشخصيات الفنية.