الأوبرا تطلق فعالياتها الصيفية بالقاهرة والإسكندرية .. وتستعد لمهرجان القلعة الدولى 34

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل عن برنامج فعاليات المهرجان الصيفى الذى يقام خلال شهرى يوليو وأغسطس تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويحتضنه المسرح المكشوف بالقاهرة ومسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" وذلك بالتزامن مع الإستعدادات لإطلاق الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء .

وأكد الدكتور رضا الوكيل إن برنامج صيف الأوبرا 2026 يأتى برؤية متجددة تستهدف إتاحة الفنون الراقية لمختلف الشرائح العمرية والإجتماعية تنفيذا لمسارات تطوير الوعى وإعادة صياغة الوجدان الجمعى، وأضاف أن الفعاليات تعكس ثراء وتنوع المشهد الموسيقى والغنائى وتعزز الحراك الإبداعى فى مصر وتضم باقة من الأنشطة التى تمزج بين التراث والحداثة، لافتاً إلى أن العروض تبدأ فى الثامنة والنصف مساء وتنطلق الأربعاء 22 يوليو على المسرح المكشوف بالقاهرة وتتواصل يوميا حتى الخميس 6 اغسطس وتشمل مشاركات على التوالى لكل من فرقة فؤاد ومنيب، مركز تنمية المواهب (احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو)، وجيه عزيز وفرقته، أشرف محروس وفرقة الفراعنة، سعد العود وفرقته، شريف منير "نوستالجيا"، نسمة عبد العزيز وفرقتها، سويت ساوند باند بقيادة الدكتور منير نصر الدين، فريق جلاس أونيون، نسمة محجوب وفرقتها، أحمد الحجار ونوران أبو طالب، وائل الفشنى وفرقته، عمرو سليم وفرقته، فرقة فابريكا بقيادة الدكتورة نيفين علوبة، طارق العربى طرقان وأبناؤه.



وتابع إن مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" يستضيف عروضاً لكل من النجم على الحجار الذى يلتقى بجمهوره مساء الخميس 23 يوليو، ويتغنى النجم مدحت صالح بمجموعه من أعماله الشهيرة مساء الخميس 30 يوليو بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم الذى يقدم حفلاً منفرداً مساء الخميس 6 أغسطس .



وأوضح رئيس الأوبرا أن شهر أغسطس يشهد أيضاً انعقاد الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والتى تحمل العديد من المفاجآت الفنية المنتظرة من عشاق الفنون الجادة باعتباره أحد أبرز المحافل الفنية فى الوطن العربى وأكثرها جماهيرية .

