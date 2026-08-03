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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهيرة: أرفض كتابة مذكراتي وتقديم سيرتي الذاتية فى عمل فني.. خاص

شهيرة
شهيرة
أحمد إبراهيم   -  
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة شهيرة عن رأيها فى كتابة سيرتها الذاتية أو تقديمها حياتها فى عمل فني حيث رفضت هذا الأمر بشكل قاطع جملة وتفصيلا. 

وقالت شهيرة فى تصريح خاص لصدى البلد : أرفض تقديك سيرتي الذاتية فى عمل فني او كتابة مذكراتي لاني باختصار حياتي الفنية والشخصيو ليس بها أحداثا دراميا مثيرة. 

شهيرة : لم اشعر بندم بعد قرار ابتعادي عن الفن 

من ناحية أخرى أكدت شهيرة أنها لم تشعر يومًا بالندم على قرار الابتعاد عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أن القرار كان نابعًا من قناعتها الشخصية وليس بإجبار من أحد.

وقالت شهيرة خلال لقائها مع موقع صدى البلد إن ابتعادها عن الفن كان اختيارًا خاصًا بها، مضيفة أنها تفتخر برصيدها الفني رغم أنه ليس كبيرًا، مؤكدة أن كثيرًا من النجوم، رغم تقديمهم عشرات الأعمال، لا يتذكر الجمهور منهم سوى عدد محدود، وهو ما يجعلها راضية تمامًا عما قدمته خلال مشوارها الفني.

وأكدت شهيرة إعجابها بعدد من نجمات الجيل الحالي، مشيدة بموهبتهن وقدرتهن على تقديم أعمال مميزة.

وقالت شهيرة إن منة شلبي تأتي في مقدمة النجمات اللاتي يلفتن انتباهها، مؤكدة أنها تحب أعمالها كثيراً، كما أشادت بكل من دينا الشربيني ومي عز الدين، معتبرة أنهن من أبرز نجمات الجيل الحالي. 

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