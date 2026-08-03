ضربات رقابية لضبط منظومة الخبز المدعم.. 18 محضرا خلال حملات مكثفة بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى ميت الخير وحصة أبار وقرانشو بمركز بسيون، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارتا تموين السنطة وبندر طنطا.

أسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرًا في إطار توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بقرى ميت الخير وحصة أبار وقرانشو عن تحرير 12 محضرًا، منها 7 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل، وعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية قرانشو، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أفادت مديرية تموين الغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 5 محاضر بإدارة تموين السنطة، تضمنت 4 مخالفات نقص وزن ومخالفة للتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد بإدارة تموين بندر طنطا لبيع الخبز خارج المنظومة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز ووصول الدعم إلى مستحقيه.