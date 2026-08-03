قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكري ميلادها.. ماجدة خير الله تكشف ذكرياتها مع مديحة كامل l خاص
لامس أجزاءً من جسدها.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى التجمع
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة
منتخب ناشئات اليد يهزم كوريا الجنوبية ويقترب من ربع نهائي بطولة العالم
تقرير تركي: نادي طرابزون يجهز خطة طيران لـ محمد صلاح لتوقيع العقود الأربعاء
صراع الأسماء لحسم منصب المدير الرياضي.. من يخلف جون إدوارد في الزمالك؟
بعد الزلزال.. حالة نفسية قد تصيب البعض.. هل ظهرت عليك هذه الأعراض؟
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين
هل الزلازل عقاب إلهي؟.. دار الإفتاء توضح
الزمالك يضم حارس الشباب عمر عبدالعزيز لمعسكر الفريق الأول
راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربات رقابية لضبط منظومة الخبز المدعم.. 18 محضرا خلال حملات مكثفة بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى ميت الخير وحصة أبار وقرانشو بمركز بسيون، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارتا تموين السنطة وبندر طنطا.

أسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرًا في إطار توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات بقرى ميت الخير وحصة أبار وقرانشو عن تحرير 12 محضرًا، منها 7 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل، وعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية قرانشو، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أفادت مديرية تموين الغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 5 محاضر بإدارة تموين السنطة، تضمنت 4 مخالفات نقص وزن ومخالفة للتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد بإدارة تموين بندر طنطا لبيع الخبز خارج المنظومة.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز ووصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

وزير المالية

بحضور معيط وحسين عيسي.. وزير المالية يشارك في مناقشة دراسة لأثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة

الفراخ والبانيه

البانيه وصل لـ 230 جنيها .. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنك المركزي

البنك المركزي يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية

بالصور

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة |شاهد

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

فيديو

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

قائمة المنقولات ووالد العروس

بنتي أغلى من أي حاجة.. أب يرفض قائمة المنقولات ويشعل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد