مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

أكد كريم صبري، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، أن الهلال الأحمر المصري دفع صباح اليوم بالقافلة رقم 248 من قوافل «زاد العزة» عبر معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الفلسطينيين.

وأوضح صبري أن القافلة تضم آلاف المساعدات الإنسانية، تشمل سلالًا غذائية واحتياجات أساسية، إلى جانب كميات من المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل القطاع.

وأضاف أن إدخال المساعدات يواجه عراقيل وإجراءات تفتيش مشددة، أدت إلى إعادة بعض الشاحنات ومنع دخول مستلزمات، بينها مولدات كهرباء وأدوات جراحية. وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع، مع استمرار تسيير القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة.