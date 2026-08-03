تقرير تركي: نادي طرابزون يجهز خطة طيران لـ محمد صلاح لتوقيع العقود الأربعاء

كشف تقرير تركي عن وصول نادي طرابزون لاتفاق مبدئي مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول السابق للانضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حسب تقرير صحفية الصباح التركية فإن طرابزون سبور جهز خطة سفر لمحمد صلاح وتم تحديد موعد وصوله في حال توقيعه العقد.

وقام نادي طرابزون بإعداد خطة طيران لاستقبال محمد صلاح، الذي يقضي حاليا إجازته في جزيرة ميكونوس اليونانية، إلى تركيا.

خطة سفر محمد صلاح لـ تركيا

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات جارية بين محمد صلاح ونادي طرابزون سبور بشأن مدة العقد وجدول الدفعات وشروط الاتفاقية الأخرى.

واقترب الطرفان من الاتفاق على جزء كبير من الشروط، ولكن لم يتم الحصول على التوقيعات اللازمة لإتمام عملية النقل بعد.

توصل نادي طرابزون سبور إلى اتفاق مع صلاح بشأن راتب سنوي قدره 17 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت

وفي حال الاتفاق على التفاصيل المتبقية للعقد، فمن المقرر أن يسافر محمد صلاح من اليونان إلى إسطنبول يوم الأربعاء.