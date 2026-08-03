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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية، البوابة الإلكترونية للجنةالاستقرار المالي الإفريقية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين البنوك المركزية الإفريقية وترسيخ آليات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الاستقرار المالي على مستوى القارة.

ويعكس إطلاق البوابة نجاح الجهود المشتركة التي أسفرت في الأساس عن تأسيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقية بمبادرة من البنك المركزي المصري وبرعاية  المحافظ  حسن عبدالله، وتحت مظلة جمعية البنوك المركزية الإفريقية، لتكون أول إطار مؤسسي قاري معني بقضايا الاستقرار المالي منالمنظور الاحترازي الكلي، بما يساهم في دعم التنسيق والتعاون بين البنوك المركزية الإفريقية وتعزيز استقرار الأنظمة المالية بالقارة.

وتمثل تلك البوابة خطوة مؤسسية هامة في مسار عمل اللجنة، حيث توفر منصة رقمية متكاملة للتعريف باللجنة وأهدافها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي وأعضائها من البنوك المركزية الإفريقية.

 كما تسلط الضوء على مجموعات العمل التابعة لها، بما في ذلك مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي ومجموعة عمل تطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، ودورهما في دعم تحقيق أهداف اللجنة وتعزيز التعاون الفني بين البنوك المركزية بالقارة. كذلك، تبرز البوابة الدور المحوري لسكرتارية اللجنة، في دعم أعمال اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها من خلال التنسيق الفني والإداري،فضلًا عن توليها إدارة البوابة الإلكترونية والإشراف على تحديث محتواها.

وتُعد البوابة منصة رئيسية لنشر مخرجات اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، بما يشمل التقارير والدراسات والأوراق الفنية والمواد المرجعية المختلفة، وعلى رأسها تقرير الاستقرار المالي الأفريقي، والذي يمثل أول تقييم قاري شامل للاستقرار المالي في أفريقيا يتمإعداده من قبل البنوك المركزية الأفريقية. ومن شأن ذلك أن يساهم في توسيع نطاق انتشار تلك المخرجات وتعزيز الاستفادة منها لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتتضمن البوابة كذلك معلومات حول الاجتماعات الدورية للجنة ومجموعات العمل التابعة لها، وأبرز الأنشطة والمبادرات الجارية، بما يعزز من شفافية أعمال اللجنة ويتيح للمهتمين والمتابعين الاطلاع على التطورات المتعلقة بجهود تعزيز الاستقرار المالي في القارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن تسهم البوابة الإلكترونية في دعم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين البنوك المركزية الأفريقية، وتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة المخاطر والتحديات التي قد تؤثر على الاستقرار المالي من المنظور الاحترازي الكلي على مستوى القارة.

 ويؤكد إطلاق هذه البوابة التزام البنك المركزي المصري،مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية والبنوك المركزية الأعضاء، بمواصلة دعم جهود التكامل المالي الأفريقي وترسيخ دور لجنةالاستقرار المالي الافريقية كمنصة قارية متخصصة لتعزيز التعاون الفني في مجال الاستقرار المالي، بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر استقرارًا وقدرةً على دعم النمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر لحنة الإستقرار المالي جمعية البنوك المركزية الإفريقية

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