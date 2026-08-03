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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشجعو كولو كولو التشيلي يحتشدون لاستقبال فوزينيا أيقونة كأس العالم

فوزينيا
فوزينيا
عبدالله هشام

أعرب خوسيمار خوسيه إيفورا دياس "فوزينيا"، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر والذي تألق في بطولة كأس العالم 2026، عن سعادته البالغة بوصوله إلى سانتياجو، تشيلي، لإتمام انتقاله إلى كولو كولو بعد أيام من الانتظار. 

وقال فوزينيا لوكالة الأنباء الإسبانية: “أنا سعيدٌ للغاية لوجودي هنا، وأشكر الجماهير على صبرهم وانتظارهم لي”، ويُعدّ فوزينيا أحدث صفقات الفريق.

وأعرب حارس المرمى عن سعادته بالانضمام إلى "نادي عظيم"، في إشارة إلى مفاوضاته مع كولو كولو.

وقال لأكثر من 300 مشجع استقبلوا الحارس الأسطوري في المطار وكانوا يهتفون له: "أراكم قريبًا في ملعب مونومنتال".

وصل اللاعب إلى مطار أرتورو ميرينو بينيتيز في سانتياغو، واستقبله حشدٌ من مشجعي كولو كولو ورُفع علم الرأس الأخضر بينما كان اللاعب يمرّ بين حشود المشجعين الذين هتفوا باسمه وأنشدوا أغاني الفريق التشيلي.

وظهر فوزينيا أمام المشجعين المتحمسين وعدد كبير من الصحفيين داخل المطار، واحتشد المشجعين لمشاهدته وهو يمرّ في طريقه إلى الخارج، حيث كانت تنتظره مجموعة أكبر من المتحمسين.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية إلزامية صباح الاثنين الباكر قبل توقيع عقد لمدة ستة أشهر مع خيار التمديد لمدة اثني عشر شهرًا أخرى حتى عام 2027

وينضم اللاعب، إلى نادي كولو كولو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي تشافيس البرتغالي من الدرجة الثانية. 

وسيحضر أول حصة تدريبية له مع بقية الفريق صباح اليوم الثلاثاء، وسيتم تقديمه رسميًا في ملعب مونومنتال ظهرًا.

مع ذلك، لم يُحدد بعد موعد ظهوره الأول في تشيلي، يأتي كولو كولو بعد فوزه على إيفرتون بنتيجة 4-3 يوم السبت، وستكون مباراته التالية أيضًا خارج أرضه يوم الأحد المقبل ضد يونيون لا كاليرا.

فوزينيا منتخب الرأس الأخضر كأس العالم 2026 كولو كولو حارس كاب فيردي

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