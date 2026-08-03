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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم الصلح مع لطيفة.. وليد سعد لم يتراجع عن مقاضاة تووليت

تووليت
تووليت
أحمد إبراهيم

فجر الملحن وليد سعد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمته مع المطرب المقنع تووليت بسبب أغنية “في الكام يوم اللي فاتوا” للمطربة لطيفة. 

وعلى الرغم من تصالح لطيفة مع تووليت الا أن وليد سعد قرر أن يستمر فى مقاضاة تووليت، مؤكدا انه لم يتراجع عن مقاضاة تووليت، وأنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حفاظًا على حقوقه.

أزمة تووليت ولطيفة 

ويعد ظهور توو ليت في مكالمة مع لطيفة أول تواصل معلن بينهما بعد الأزمة التي تصاعدت عقب اتهامات بوجود تشابه بين لحن إحدى أغنياته ولحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، التي قدمتها لطيفة قبل نحو 18 عامًا من ألحان الموسيقار وليد سعد.

كانت لطيفة قد علقت على الأزمة، مؤكدة أن الأمر لا يمكن اعتباره مجرد تشابه فني، بل يمثل تعديًا على حقوق صناع العمل الأصليين، مشددة على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق أصحاب الأغنية.

وأوضحت لطيفة أن احترام جهود الملحنين والمؤلفين والمنتجين هو أساس استمرار صناعة الموسيقى، مؤكدة أن كل صاحب حق يجب أن يحصل على حقه كاملًا، وعدم التهاون في أي تجاوز يتعلق بالأعمال الفنية.

وأثار الجدل حول الأغنية نقاشًا واسعًا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رأى البعض وجود تشابه كبير بين اللحنين، ما أعاد فتح ملف حقوق الملكية الفكرية في الوسط الغنائي.

لطيفة وليد سعد تووليت الفنانة لطيفة الملحن وليد سعد الفنان تووليت

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