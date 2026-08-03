شاهد.. جولة تفقدية لرئيس البيت الفني للمسرح بالإسكندرية.. و«كامل العدد» يزين عروض الموسم الصيفي

في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بضرورة المتابعة الدورية للمواقع الثقافية، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها، ومتابعة الأنشطة الثقافية والفنية، وبمتابعة الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، أجرى الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس، جولة تفقدية بمسرحي بيرم التونسي والليسيه بالإسكندرية، لمتابعة فعاليات الموسم الصيفي، والاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

وجاءت الجولة بحضور عدد من قيادات البيت الفني للمسرح، حيث تفقد رئيس البيت الفني للمسرح قاعات العرض والمرافق الخدمية، واطلع على التجهيزات الفنية والتقنية، كما تابع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كفاءة المسرحين واستمرار تطويرهما بما يضمن تقديم تجربة مسرحية متميزة.

الليلة الكبيرة وحواديت:

واختتم الفنان إيهاب فهمي جولته بحضور عرضي «الليلة الكبيرة» على مسرح الليسيه و**«مملكة الحواديت»** على مسرح بيرم التونسي، حيث شهدا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورُفعت لافتة «كامل العدد» على العرضين.

كما استضاف البيت الفني للمسرح، بالمجان، عددًا من أعضاء جمعية أصحاب الإرادة لرعاية وتأهيل وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) ومرضى أمراض الدم، وذلك في إطار دوره المجتمعي وحرصه على دعم هذه الفئات، وإدخال البهجة إلى نفوسهم، والترويح عنهم، والتخفيف من آلام المرض ومشقاته.

ونظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده أوبريت «الليلة الكبيرة»، تقرر مد فترة عرضه ليوم إضافي، ليُختتم يوم 7 أغسطس 2026 بدلًا من 6 أغسطس 2026، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الجمهور لمشاهدة هذا العمل الفني.

وعقب انتهاء عرض «مملكة الحواديت»، احتفلت أسرة العرض بالفنان إيهاب فهمي بمناسبة توليه رئاسة البيت الفني للمسرح، في لفتة تقديرية أعرب خلالها فريق العمل عن خالص تهانيهم وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في قيادة البيت الفني للمسرح.